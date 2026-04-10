LUDI ČUVAR VRHA

Divlji ovan napada planinare na Kozjaku: 'Zaletio se na mene. U sekundi mi se sve zamračilo...'

Piše Marta Divjak,
Divlji ovan napada planinare na Kozjaku: 'Zaletio se na mene. U sekundi mi se sve zamračilo...'
Foto: Ana Lorković Facebook

Kako bi planinari osigurali siguran uzmak i spriječili ovna da krene za njima, na samom su mu vrhu ostavili komad kruha kao svojevrsnu mirovnu ponudu.

Planinari su navikli na odgode zbog nevremena, no jedno je karlovačko Planinarsko društvo proteklih dana bilo prisiljeno otkazati planirani uspon na Kijevski Bat, planine Kozjak zbog agresivnog ovna. Iako cijela situacija na prvi pogled zvuči kao duhovita anegdota, stanje na terenu je itekako ozbiljno.

Na samoj se planinarskoj stazi nastanio izrazito teritorijalno nastrojen ovan koji ne pokazuje nimalo straha od ljudi; dapače, on aktivno juri i napada svakoga tko mu se pokuša približiti. Iz karlovačkog su se društva oglasili službenim priopćenjem u kojem detaljno objašnjavaju da su, unatoč velikoj želji za usponom, morali donijeti tešku odluku o promjeni plana puta.

Foto: Ana Lorković Facebook

- Ovnovi mogu biti iznimno opasni kada se ponašaju teritorijalno. Unatoč simpatičnom izgledu, njihovi napadi mogu uzrokovati teške ozljede, posebno kod starijih sudionika. Kako situacija na stazi nije pod kontrolom, ne želimo i nećemo riskirati sigurnost naših članova - stoji u objavi.

'Zaklopile su mi se okice'

S ovim se "ludim" ovnom još u veljači susreo i Jakov Roško, koji je svoje dramatično iskustvo na Kijevskom Batu opisao na web stranicama Hrvatskog planinarskog kluba Sveti Mihovil iz Šibenika. Na samom cilju uspona, uz prepoznatljive stijene vrha, dočekao ih je upravo taj ovan. Roško slikovito opisuje trenutak kada je situacija iz prijateljske prerasla u opasnu:

- Baš dok hvalim ovna kako nam je postao novi vodič i kako nas lijepo vodi prema vrhu on se okreće te u tom trenutku kreće na mene i jedino na pameti mi je da zaštitim svoju muškost pa sam podigao koljeno. U toj sekundi moje okice su se zaklopile, osjećam udarac u koljeno te završavam na podu, ali se brzinski budim, vidim da sam živ i da me neće odmah napasti dok sam na podu. Vjerojatno je osjetio moje koljeno ili je bio pošten pa nije htio udarati dok sam na podu - prepričava Roško.

Iako im se u prvi mah činilo da će se životinja udaljiti, ovan je ostao na mjestu.

Foto: Ana Lorković Facebook

Ovan je prvo počeo njušiti njegovu torbu koju je potom i udario, a zatim je dva puta nasrnuo i na ruksak njegove prijateljice. Dok se ostatak ekipe polako povlačio i tako odvlačio pažnju ratobornog domaćina, Jakov je iskoristio situaciju kako bi s poda pokupio svoj mobitel i torbe. Planinari su naposljetku ipak nadmudrili životinju te su se krenuli vraćati kružnom stazom.

Kako bi osigurali siguran uzmak i spriječili ovna da krene za njima, na samom su mu vrhu ostavili komad kruha kao svojevrsnu mirovnu ponudu. Tek je naknadno Roško saznao da ovo nije bio prvi put da taj ovan radi probleme posjetiteljima Kijevskog Bata.

