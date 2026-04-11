FOTO Pogledajte kako izgledaju astronauti nakon deset dana u svemiru: Veliki osmijesi su tu...

Astronauti s Artemisa 2 sigurno su se vratili na Zemlju. Dogodilo se to tijekom noći na nedjelju po srednjoeuropskom vremenu. Posada je tijekom desetodnevnog putovanja dvaput obišla oko Zemlje, a zatim i oko tamne strane Mjeseca u letu od ukupno 1.117.515 kilometara. NASA‐ina kapsula Orion, u kojoj su bili astronauti, lagano se spustila u ocean u blizini kalifornijske obale... Potom su prebačeni na brod USS John P. Murtha... | Foto: US NAVY/REUTERS