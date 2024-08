DJ hrvatskih korijena svirao u Solingenu za vrijeme masakra. Policija: 'Uhićen je 15-godišnjak'

Puštao sam glazbu na festivalu u svojem rodnom gradu Solingenu. Za vrijeme mojeg DJ seta do mene je došao član osiguranja i zamolio me da nastavim puštati glazbu kako ne bi došlo do potpune panike, već je bilo mrtvih ljudi. Nastavio sam svirati, iako je bilo nevjerojatno teško. Nakon desetak minuta glazba je stala i ljudima su rekli što se dogodilo. Još ne mogu vjerovati. Sakrili smo se u jednu trgovinu nakon toga. Što se događa s ovim svijetom? - napisao je DJ Topic, koji ije puštao glazbu na festivalu u Solingenu.

DJ Topic je inače Tobias Topić, njemački DJ hrvatskog podrijetla.

Podsjećamo, tragični događaj se zbio oko 21:30 u petak navečer kada je muškarac nasumično nožem izbo prolaznike na festivalu u Solingenu u povodu 650 godina postojanja grada. Napad se dogodio na Fronhofu, sajmenom trgu gdje su nastupali glazbeni bendovi. Bild piše kako je počinitelj napao ljude ispred bine na kojoj je svirao bend.

Njemački mediji pišu kako su se u potragu za napadačem uključili i specijalci. Policija ispituje svjedoke i poziva sve koji su nešto vidjeli da ih kontaktiraju. Oko grada su postavljene i barikade, policija poziva građane na dodatan oprez.

Privedena jedna osoba

BBC je objavio kako je njemačka policija uhitila jednu osobu u vezi s napadom u Solingenu. Riječ je o 15-godišnjaku. Bild piše kako nije riječ o napadaču, već o nekome tko je znao za napad, ali to nije prijavio.

Neposredno prije zločina dvojica svjedoka čula su razgovor uhićenog 15-godišnjaka s još jednom osobom.- kazao je viši javni tužitelj Markus Caspers. Još uvijek nije jasno je li ta druga osoba napadač nožem, piše Bild.

- Znao sam da nešto nije kako treba kad sam vidio pjevača na pozornici s čudnim izrazom na licu. Onda je jedna osoba pala samo metar od mene - kazao je Lars Breitzke koji je svjedočio užasnom napadu.

Deutsche Welle piše kako policija napad tretirat kao terorizam jer nema naznaka da je napadač žrtve izabrao namjerno. Među ranjenima ima i njih nekoliko u kritičnom stanju, izvještavaju njemački mediji.

- Srca su nam pukla. Šokirani smo i tužni. Malo tko je sinoć spavao u grdu nakon onoga što se dogodilo. nastavljam se moliti i nadam se da će se ranjeni oporaviti. Molim vas da se i dalje nadate i molite s nama ovdje u Solingenu, poručio je šokirani Tim Kurzbach, gradonačelnik Solingena

'Nismo mislili da je to moguće'

- Gnjusan čin u Solingenu šokira mene i našu zemlju. Žalimo za poginulima i brinemo za one koji su ranjeni i od sveg srca im želim snagu i brz oporavak - oglasio se i njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier.

U blizini mjesta gdje je došlo do napad građani ostavljaju lampione i cvijeće..

- To je nešto što možete zamisliti u većim gradovima poput Kölna ili Pariza - kažu šokirani stanovnici Solingena. Ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo u njihovom gradu. .