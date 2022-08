'Djeca bez roditeljske skrbi su imala ispunjene ljetne praznike'

Prema podacima resornog ministarstva, u domovima socijalne skrbi i drugim pružateljima usluga nalazi se ukupno 899 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojima je priznato pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku.

Za što ljepše ljetne praznike te djece zaslužni su i razni sponzori - privatne osobe, kampovi, udruge, koji su im doniranjem smještaja i prijevoza i ove godine omogućili bezbrižna ljetovanja diljem Jadrana.

Sponzorirana ljetovanja svake godine

Dječji dom Zagreb trenutačno skrbi o dvjestotinjak djece i mladih do 21 godine. Najviše je najmlađe djece pa sjedište u Nazorovoj brine o 85 mališana od najranije pa do dobi do sedam godina.

Ljetovanje za djecu organiziraju svake godine, rekla je u razgovoru za Hinu ravnateljica Doma Jasna Ćurković Kelava.

Djeca u dobi do tri godine nemaju organizirano ljetovanje jer su premala, objasnila je ravnateljica, ali za one nešto starije, u dobi od tri do sedam godina, Dom je ove godine organizirao čak pet sponzoriranih odlazaka na more. Zahvaljujući jednom sponzoru, mališani i odgajatelji cijeli lipanj ljetovali su u njegovoj kući na Pagu.

Također, sredinom lipnja, grupa od 15 djece i tri tete ljetovala je u hotelu u Tučepima zahvaljujući sponzorstvu obitelji koja to čini više od 20 godina, a s obzirom na udaljenost, aviokompanija i zračne luke svake godine sponzoriraju njihov let. Maleni su ovaj tjedan otišli i na sedmodnevno ljetovanje u kuću sponzorske obitelji u Povljani na Pagu, što je također tradicija već nekoliko godina.

Govoreći o starijoj djeci iz podružnica Laduč, I.G. Kovačić i A.G. Matoš, Ćurković Kelava navela je kako su oni boravili na Hvaru i Korčuli, dok je grupa sedmero "mladih starijih" ovih dana bila na sedmodnevnom kampiranju u Češkoj, što je sve također sponzorirano.

- Godinama imamo sreću da nam se ljudi nude i da to koristimo kao sponzorska ljetovanja pa nemamo potrebu za dodatnim financiranjem iz proračuna. Zapravo, u godišnjim planovima za ljetovanja planiramo sredstva isključivo za ona vezana za udomiteljske obitelji koje financiramo - rekla je.

Izleti, bazeni i boravak s obiteljima

Veliki broj djece, pogotovo školarci, borave u udomiteljskim obiteljima ili u okruženju širih vlastitih obitelji, primjerice kod baka, djedova i teta. Za školarce koji preko ljeta ostaju u Domu organizira se odlazak na bazene i izlete.

- Svakako im nije dosadno i lijepo provode ljeto, a sad se već pripremaju za školu - ocijenila je ravnateljica.

Maleni iz Nazorove u manjem broju odlaze preko vikenda u šire obitelji, ali na svu sreću, istaknula je, već više od 25 godina imaju bazen u dvorištu koji je u dobroj funkciji pa ga djeca koriste kad god je toplo. Ćurković Kelava također je istaknula kako su djeca uvijek u pratnji odgajatelja i zaštićena su.

- Na svim ljetovanjima i putovanjima uvijek netko od odgajatelja ide s njima, pa i kada organiziramo odlaske na bazene. Jedino ovi stariji koji su potpuno samostalni sami sebi organiziraju izlaske i provođenje slobodnog vremena - navela je ravnateljica.

Dinamična ljeta u SOS Dječjim selima

Udruga SOS Dječje selo Hrvatska skrbi za otprilike 240 djece, a prakticiraju obiteljski pristup dugoročne skrbi djece.

- Ljeta su u našim Selima dinamična no ne provode sva djeca ljeta u Selima jer mnogi od njih ljeti odlaze svojim biološkim obiteljima - istaknula je asistentica u odjelu za donacije i komunikacije Kristina Tomić.

Kolege u Selima trude se djeci ljetne praznike učiniti maksimalno zanimljivim i zabavnim, dodala je, pa im organiziraju razne likovne, hobby art, glazbene i dramske radionice, vodene poligone i ostale zabavne ljetne igre.

Djeca također posjećuju izložbe te odlaze na izlete pa su, primjerice, početkom srpnja išla na vožnju kajacima kroz kanjon rijeke Mrežnice, dok je sredinom ljeta šestero mladih koji odrastaju u SOS zajednici mladih u Osijeku sudjelovalo kao volonteri na izviđačkom logoru u Lovincu.

Svake godine organizira se odlazak na more za djecu i njihove SOS mame i tete. Djeca ljetuju po tjedan dana u organiziranom smještaju, a smještaj se u pravilu donira, rekla je Tomić. Ove godine mališani iz SOS Dječjeg sela Lekenik ljetovali su u Rovanjskoj, dok su njihovi prijatelji iz Dječjeg sela Ladimirevci ljetovali u Umagu.

Druženje povezuje djecu i odgajatelje

Caritas Zagrebačke nadbiskupije također pruža uslugu smještaja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u četiri objekta na različitim lokacijama, a korisnici se smještaju rješenjem Centra za socijalnu skrb.

U Kući Emaus (Dubec) Caritas trenutno skrbi o 16 korisnika u dobi od 15 do 18 godina, a njih je uoči početka ljetnih praznika po drugi puta razveselio poziv vlasnika kampa u Istri te su na sponzorirani četverodnevni izlet otišli u pratnji dva odgajatelja i kuharice. Početkom srpnja išli su na more na otok Iž te su bili smješteni u kući uz more u vlasništvu udruge iz Osijeka koja služi za ciljane boravke mladih.

- Vrijeme druženja doprinijelo je jačanju kohezije grupe adolescenata te boljem upoznavanju, razumijevanju i povezivanju - izgradnja dobrog odnosa s odgajateljima svakako je dobar preduvjet dobrom daljnjem tretmanu, skrbi i zajedničkom suživotu u Domu. Režijske troškove smještaja osigurali su sami korisnici od prodaje božićnih i uskršnjih ukrasa na humanitarnom štandu koje su sami izradili, što ih je posebno veselilo jer su naučili da rad donosi mogućnosti - istaknuli su iz Caritasa.

U nastavku ljeta odgajatelji su s korisnicima renovirali vrata u Kući Emaus, a u kolovozu su otišli u Caritasovu kuću za odmor Kalje na Žumberku gdje su svaki dan imali organizirane aktivnosti na zraku poput planinarenja, sportova, društvenih igara. Troškove tog boravka snosio je Caritas.

Kuća sv. Franje (Vugrovec) brine o 33 djece u dobi od pet do 17 godina, a oni su krajem srpnja ljetovali u Crikvenici u organizaciji Grada Zagreba, a pod nadzorom stručnih djelatnika Kuće. Dvoje korisnika nije išlo na to ljetovanje jer su bili s obitelji ili su odrađivali školsku praksu. Dio djece također je išao u Caritasovu Kuću u Kaljama.

Za svu djecu redovito su organizirane aktivnosti poput odlazaka u kino, izložbe, bazene, šetnje u prirodi, dok su unutar Kuće imali razne sportske, likovne i glazbene aktivnosti, kao i bazen u dvorištu. Kuća bl. Alojzije Stepinac (Brezovica) skrbi o djeci i odraslima s tjelesnim i mentalnim oštećenjem te joj je kapacitet od 75 korisnika popunjen.

Tijekom školskih praznika, za korisnike je organizirano ljetovanje na Cresu, u Novom Vinodolskom i u Rovinju, a ljetovanja su financirana preko projekta, od strane Grada Zagreba te kroz donacije i Caritas. Korisnici su išli i na jednodnevne izlete na Plitvice, u akvarij u Karlovcu, hodočašće u Krasno i kupanje u Novom Vinodolskom, a boravili su i na Žumberku te kod obitelji i udomitelja. Također, četiri volonterke iz Nizozemske i Belgije tijekom srpnja su organizirale edukativne i kreativne radionice za prisutne korisnike.

