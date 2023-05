Djeca Hrvata u Zambiji nalaze se u maloljetničkom zatvoru. Dječaka su odvojili od curica

Djeca posvojenih Hrvata koji se nalaze u Zambiji gdje im se sudi za navodnu trgovinu djecom, nalaze se, kako doznajemo od sugovornika iz Zambije, u maloljetničkom zatvoru gdje se smještaju i napuštena djeca koja žive na ulici.

Uz to su, dječaka odvojili od djevojčica. Naime, tri su hrvatska para posvojila djevojčice u dobi od godine i pol do četiri godine, dok je jedan par posvojio četverogodišnjeg dječaka. On je sad odvojen od djevojčica, što je za dijete velika trauma s obzirom da su djeca zajedno bila i u sirotištu u DR Kongu, nakon što su ih njihovi biološki roditelji odlučili dati na posvajanje.

Četvero djece koja su oduzeta njihovim posvajateljima 7. prosinca u Zračnoj luci u Ndoli, nakon toga su zambijske vlasti smjestile, no do danas nije bilo poznato gdje točno.

Kako doznajemo od dobro obaviještenih sugovornika Zambija nema domove za nezbrinutu djecu nego je riječ o maloljetničkom zatvoru u kojemu se istovremeno nalaze i dosta starija djeca koja su ulovljena s drogom ili u krađi, a koja su napuštena i žive na ulici. Ta starija djeca, sad su smještena zajedno s ovim malenima koji su kako smo naveli, oduzeti njihovim roditeljima koji su ih posvojili.

Hrvatske vlasti još nisu posjetile djecu

Hrvatske vlasti još uvijek nisu posjetile djecu iako se radi o hrvatskim državljanima.

Treba napomenuti kako djeca ne znaju engleski koji se priča u Zambiji, s obzirom da je u DR Kongo službeni jezik francuski.

Prošlo je gotovo šest mjeseci, otkako su Hrvati uhićeni u Zambiji posljednji put vidjeli svoju posvojenu djecu. Djecu čija su posvajanja potvrdili i hrvatski sudovi, djecu koja su dobila sve hrvatske dokumente i koja su hrvatski državljani.

Gubi im se svaki trag otkako su ih zambijske imigracijske službe 7. prosinca u zračnoj luci u Ndoli uzeli njihovim posvojiteljima i odveli. I dok su njihove posvojitelje uhitili i smjestili u zatvor u kojemu su ukupno proveli 65 dana, zambijske vlasti djecu su smjestile na tajnu lokaciju i sve od tada nitko od predstavnika hrvatskih vlasti nije posjetio djecu.

Njihovi roditelji koji su ih posvojili čekaju završetak suđenja u Zambiji koje se nastavlja u petak i mjesecima su im na pameti samo djeca koju smatraju svojom, koju su posvojili, koja su ih već zvala mama, tata, koju su u Hrvatskoj čekale njihove sobe pune igračaka, odjeće, no ono što je daleko važnije, u Hrvatskoj su ih čekale bake, djedovi, tete, stričevi, ujaci, bratići i sestrične.

Svi ih s nestrpljenjem iščekuju preko pet mjeseci.

Kontaktirali smo više puta hrvatska ministarstva koja bi trebala biti upućena jer se radi o hrvatskim državljanima, a koja na ovu tematiku šute kao zalivena.

MVEP ignorira upit

Ministarstvo socijalne politike i obitelji jedino nam je "odgovorilo" na posljednji naš upit od 27. travnja u kojemu smo ih pitali što poduzimaju u vezi djece, ali odgovor je glasio "vezano za status hrvatskih državljana izvan RH upućujemo vas na nadležno Ministarstvo vanjskih i europskih poslova".

Istog dana upit smo poslali i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova kojemu smo također postavili isto pitanje, uz to nas je zanimalo koliko su puta zatražili da se našim diplomatima osigura posjet djeci, jesu li im išta odgovorili iz Zambije, no Ministarstvo je odlučilo ignorirati naš upit.

Kontaktirali smo i Ministarstvo pravosuđa i uprave 27. travnja, zanimalo nas je jesu li dovršili postupak provjere autentičnosti dokumenata o posvajanju, a odgovor nismo dobili. Prošlog mjeseca, podsjetimo, odgovorili su nam samo na ranije postavljen upit, te odgovorili da je pravosudna inspekcija Ministarstva pravosuđa i uprave provela izvanredni neposredni nadzor nad radom Općinskog suda u Varaždinu i Općinskog suda u Zlataru.

Pravnici objašnjavaju tko može posvojiti iz DR Konga

U izvanrednom nadzoru utvrđeno je da nije bilo nepravilnosti odnosno da su predmeti u rad dodijeljeni nasumičnom dodjelom te da su suci koji su donosili odluke Godišnjim rasporedom poslova bili raspoređeni za obavljanje poslova priznanja stranih sudskih odluka.

Portal PravnikHR, neprofitni portal koji se bavi pravnim problemima u Republici Hrvatskoj, ali i šire, objavio je kakav je pravni postupak posvojenja u DR Kongo. Analizu nacionalnog zakonodavstva DR Kongo napravili su odvjetnici i pravnici s portala Pravnikhr.com u suradnji s kolegama iz inozemstva, kako su za 24sata rekli s tog portala.

- Kolege iz drugih država proslijedili su nam dokumente koji su na engleskom/talijanskom/francuskom jeziku, a iz kojih se jasno može vidjeti zakonodavstvo DR Kongo. DR Kongo nije potpisnica Haške konvencije te su tamošnje vlasti zabranila posvojenja. Unatoč tome, tamošnje zakonodavstvo predviđa mogućnost posvojenja pod određenim uvjetima. Da bi bili podobni za posvojenje budući posvojitelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete - ističu s portala Pravnikhr.

Budući posvojitelji, navode, moraju biti najmanje osamnaest godina stari i petnaest godina stariji od djece koju žele posvojiti. Ne mogu posvojiti više od troje djece i ne smiju imati više od dvoje djece u kući u trenutku posvojenja. Budući posvojitelji također navode moraju biti oženjeni najmanje pet godina.

S druge strane, kažu, ne mogu biti posvojitelji samci, osobe kojima je oduzeta roditeljska skrb, homoseksualni/transseksualni parovi (čl. 20. Zakona br. 09/001), osobe koje su povezane s pedofilijom (čl. 20. Zakona br. 09/001), osobe koje imaju mentalne/psihičke poremećaje (čl. 20. Zakona br. 09/001). Budući posvojitelji moraju priložiti dokaz o zaposlenju ili o dovoljnim/dostatnim prihodima. Dakle, ovo je ono objektivno što mi možemo ukratko navesti o posvojenjima u DR Kongo, a sve to imajući u vidu upravo zakonodavstvo te države - napisali su pravnici i odvjetnici s portala Pravnikhr.