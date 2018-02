'Djeca imaju teškoće u razvoju, muž rak, a sad ćemo na cestu'

Suprug mi je 90-postotni invalid i ima rak, ja sam civilni invalid rata. Imamo dvoje djece s poteškoćama u razvoju, koja unatoč tome uspijevaju studirati. Sad moramo na ulicu. Ne znam što ćemo...

Priča nam to drhtavim glasom gospođa iz socijalne zgrade u dubrovačkoj Mokošici. Njena obitelj i još 20 susjeda sutra moraju iseliti iz socijalnih gradskih stanova samo u toj zgradi. Grad Dubrovnik ukupno izbacuje 36 obitelji iz takvih stanova na području grada jer su utvrdili da ne udovoljavaju novim pravilima. A nova pravila kažu kako svi, koji imaju mjesečne prihode veće od 1704,50 kuna, više ne mogu biti u socijalnim stanovima. U Mokošici su prošli tjedan dobili obavijest da imaju osam dana da napuste stanove. Redakciji su poznati podaci svih stanara, ali su nas zamolili da ostanu anonimni.

Pomoć računali kao prihod

Obitelj gospođe s početka priče je premašila cenzus jer su im u prihod uračunali i invalidnine, stipendije te pomoći, koju primaju njihova djeca.

- Isti Grad Dubrovnik je omogućio mom sinu stipendiju za školovanje. Dobio ju je zbog našeg slabog imovinskog stanja. I kći dobiva stipendiju gradske zaklade. I Sad su to uračunali u prihod zbog čega će nam uzeti krov nad glavom. Nemamo kamo - kaže.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL Stanari su uselili uglavnom 1998. Od 31 stana u njoj, 21 obitelj mora iz njih izaći. Među njima i teški socijalni slučajevi.

Ne smiju raditi ni u sezoni

Drugi susjedi, umirovljenički par, imaju mirovine od 700 i 1900 kuna. Ali stan gube zato što je sin radio u sezoni. Zbog tog jednokratnog prihoda izgubili smo pravo na stan.

- Što žele reći - da sin ne smije nikako raditi, čak ni u sezoni, kako ne bismo izgubili stan? Ili možda da naš sin unajmi stan, pa da nas vuče sa sobom - pita se ovo dvoje bolesnih umirovljenika.

Stanari nam pričaju da su u prihod uračunati i bonovi za hranu koje dobivaju, naknade za invalidninu, jednokratne pomoći za lijekove... Priznaju da u zgradi ima onih koji nisu zaslužili socijalni stan, ali mole gradonačelnika da razmotri svaki slučaj posebno.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL Franković kaže kako nikoga neće izbacit, tko je podnio žalbu. Sve će prije toga još jednom provjeriti. Dodaje da ima među stanarima, koji nemaju pravo na te stanove, dok drugi socijalni slučajevi čekaju.

Jedan stanar je i dragovoljac, koji je pet godina proveo na bojišnici. Nikada nije tražio mirovinu iako ima PTSP. On i supruga rade u trgovini i mjesečno zajedno zarade 9000 kuna. S tim su podigli troje djece. Najmlađe studira u Mostaru.

- Dobio sam plaketu Grada da će mi ime ostati zlatnim slovima upisano u povijest zbog zasluga u ratu, a sad me izbacuju - razočarano će.

Franković: Štitimo ugrožene

Iz Dubrovnika odgovaraju kako reviziju ovih stanova nitko nije proveo 20 godina. Sad kad su je napokon napravili, utvrdili su da neki imaju vrijedne pokretnine, više prihode, pa čak i stanove u svom vlasništvu, a žive u socijalnim stanovima. Kažu i da imaju listu od 123 zahtjeva socijalno ugroženih, koji čekaju stan.

Gradonačelnik Mato Franković nam je rekao kako ne žele izbaciti one, koji su zaista ugroženi i da je revizija provedena temeljito. Onima koji se osjećaju zakinutima, kaže da napišu žalbu i još jednom će im se razmotriti situacija.

- Ako se utvrdi da je netko oštećen, Grad će to ispraviti. Do okončanja dodatnih analiza nitko, tko je podnio žalbu, neće biti izbačen - poručio je Franković.

Odgovor grada na upit o stanovima za socijalnougružene obitelji prenosimo u cijelosti:

"Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na sjednici održanoj 27. lipnja 2016., donijelo Odluku o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika (Službeni glasnik 8/2016). Odlukom su propisani uvjeti, mjerila, postupak i tijela za davanje u najam stanova koji su izgrađeni sredstvima namijenjenim za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba i osoba slabijeg imovnog stanja i ostalih stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, veličina stana koji se može dati u najam, prava i obveze najmodavca i najmoprimca, utvrđivanje najamnine i druga pitanja u svezi s davanjem gradskih stanova u najam.

Na osnovu predmetne Odluke provedena je revizija korisnika stanova koja je za cilj imala utvrditi udovoljavaju li korisnici stanova uvjetima Odluke o najmu stanova. Za 21 korisnika stanova izgrađenih sredstvima namijenjenim za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba i osoba slabijeg imovnog stanja utvrđeno je da ne udovoljavaju kriterijima Odluke te je sukladno tome Grad Dubrovnik pokrenuo pravne radnje kako bi došao u posjed stanova u svome vlasništvu.

Imovinski cenzus za socijalne stanove nije nikakva proizvoljna kategorija nego je isti propisan gore navedenom odlukom, koja u članku 6. kaže. „Stanovi izgrađeni sredstvima namijenjenim za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba i osoba slabijeg imovnog stanja mogu se dati u najam samo na temelju Liste reda prvenstva iz stavka 1. ovog članka i to isključivo socijalno ugroženim osobama i osobama slabijeg imovnog stanja, a koji uz ostale uvjete iz ove odluke primaju zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb najmanje šest mjeseci do podnošenja zahtjeva za davanje stana u najam (socijalno ugrožene osobe) ili da im mjesečna primanja po članu obiteljskog domaćinstva u prethodnoj godini ne prelaze 30% iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini (osobe slabijeg imovnog stanja).“

Ističemo kako je jedini cilj navedenog postupka revizije osigurati korištenje stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika sukladno socijalnim kriterijima na način propisan Odlukom. Drugim riječima, omogućiti potrebitim građanima korištenje tih istih stanova.

Kako bismo to i postigli Grad Dubrovnik je paralelno raspisao javni natječaj za utvrđivanje liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam. Pristigla su 123 zahtjeva. U tijeku je obrada svih zahtjeva te bodovanje, a uskoro se očekuje formiranje liste po kriterijima propisanim u Odluci o najmu stanova.

Naime, prilikom revizije utvrđeno je da su pojedini korisnici socijalnih stanova imali visoka mjesečna primanja, vrijedne pokretnine, a bilo je i slučajeva da su isti bili vlasnici nekretnine, odnosno stambene jedinice, na području Grada.

Ističemo još da reviziju korištenja stanova nitko nije proveo od 1998. godine, dakle 20 godina, i da je određeni otpor od dijela korisnika koji ne udovoljavaju propisanim kriterijima bio očekivan, ali držimo da se kriteriji za korištenje stanova iz socijalnog programa moraju poštivati.

"Odluka o najmu stanova je donesena jednoglasno na Gradskom vijeću, a rezultati revizije potvrdili su da je ista trebala biti odavno provedena, barem 10 godina prije. Gradska uprava socijalno je orijentirana i jedini cilj kojim smo se vodili jest da stanove damo na korištenje onima kojima je institucionalna pomoć ovakve prirode prijeko potrebna, a uskoro će biti objavljena lista prvenstva za najam stanova. Revizija za svaki pojedinačni stan je provedena temeljito i na osnovu dokumentacije koju su dostavili sami korisnici. No, s druge strane želim istaknuti i kako nikako ne želimo socijalno ugrožene osobe ili obitelji onemogućiti u korištenju stana, uostalom ovo smo, kako sam naveo, i radili zbog njih. Zato sve one koji smatraju da su navedenim postupkom oštećeni pozivam da Upravnom odjelu na gospodarenje gradskom imovinom podnesu žalbu kako bi još jednom prošli kroz svu navedenu dokumentaciju. Ukoliko se utvrdi da je prilikom bodovanja bilo koji korisnik oštećen, Grad će ispraviti navedeno i poduzeti sve potrebne radnje kako bi se zaštitili posebno ugroženi. Do okončanja dodatnih analiza nitko tko je podnio žalbu neće biti istjeran iz stana", stoji u izjavi gradonačelnika Frankovića.