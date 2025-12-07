Obavijesti

NE ODUSTAJE OD POKLIČA

Thompson u Varaždinu izveo 'Čavoglave' uz povik 'za dom'. Publika odgovorila 'spremni'...

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija

Thompson je trenutačno na dvoranskoj turneji, nastupio je u Osijeku, u Varaždinu ga čeka još jedan nastup u ponedjeljak, zatim ima dva koncerta u Zadru, te za kraj, 27. prosinca, u Areni Zagreb.

Pjevat ćemo je večeras kao što smo je pjevali '91. godine, kazao je na svojem nedjeljnom koncertu u Varaždinu Marko Perković Thompson najavljujući svoju pjesmu "Bojna Čavoglave". Uvod je bio nešto duži, a kad se glazba pojačala, pjevač je s pozornice uzviknuo "Za dom", na što mu je Arena Varaždin odgovorila sa "spremni".

Htio je Thompson, kao u Zadru, Osijeku i Varaždinu, i u Zagrebu održati dva koncerta, ali zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odbio je njegov zahtjev. 

U listopadu je Tomašević najavio i kako Thompson neće moći imati koncerte u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava.

- Thompsonov menadžment je osim termina za 27. prosinca u Areni, naknadno tražio i termin za koncert 28. prosinca. Koncert 27. prosinca će se dogoditi jer je ugovor potpisan još u ožujku, no koncert 28. prosinca se neće dogoditi, za taj termin nije potpisan ugovor. Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu - kazao je Tomašević ranije...

Zagrebačka skupština usvojila je u studenom i odluku kojom se zabranjuje i pozdrav 'za dom spremni' na svim površinama i u prostorima pod upravom Grada Zagreba.

Thompson je kasnije stranku Možemo! nazvao sektom, a Tomašević je poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.

Potom je Thompson opet prozvao Tomaševića i kritizirao ga zbog odluke da mu ne odobrio dodatni koncert. Spominjao je radikalne mjere.

- Ta njegova odluka bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja je u maniri šerifa sa Divljeg zapada. Zapravo, ovdje se radi o napadu na pravni poredak Republike Hrvatske od strane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova. Hrvatski veterani, a među njima i ja borili su se za pravnu neovisnu Republiku Hrvatsku i na svaki napad na njen pravni poredak će znati odgovoriti. Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti  - poručio je pjevač.

- Ne znam što bi točno ti potezi trebali značiti, ali nije me strah. Iza svojih odluka stojim - odgovorio je Tomašević.

