Djeca monstrumi bolesnu curu objesili o uže za preskakivanje

Ovaj jeziv slučaj dogodio se u jednoj katoličkoj osnovnoj školi u Perthu. To je škola koja se hvali svojom sredinom, a za moto ima: "ljubav, zajedništvo i mir".

Desetogodišnjakinju s teškom urođenom srčanom manom srećom je pronašao jedan od profesora i prerezao uže prije nego što je bilo prekasno. Njezina majka Belinda kazala je australskim medijima da Amber ima rupu u srcu zbog čega je postojala veća vjerojatnost da sve završi kobno.

- Amber je mnogo toga prošla, pretrpjela toliko boli i užasnih situacija koje mnoga djeca, hvala Bogu, nikada neće doživjeti - istaknula je Belinda Yoon te dodala da su njezinu kćer vršnjaci i prije maltretirali.

Nakon što su ju pokušali objesiti, mala Amber krenut će i psihijatru jer pati od teške anksioznosti.

Škola se još nije oglasila, a australski mediji javljaju kako niti jedno dijete još nije ni ispitano, a kamoli kažnjeno zbog ovog napada.

Belinda se oglasila i na Facebooku o cijelom incidentu.

- Imamo problema s Amber, zbog maltretiranja joj jača njezina psihološka anksioznost. Profesori u školi su toga jako svjesni jer smo bili već na nekoliko sastanaka s njima oko toga. U petak su njezini vršnjaci zavezali oko njezinog vrata uže za preskakivanje i objesili ju za drvo tako da su joj nožni prsti jedva dodirivali tlo. Nije mogla disati. Jedini razlog zašto je živa je to što ju je primijetio jedan od profesora i brzo ju spustio. Škola me uopće nije obavijestila da se to dogodilo niti su za nju zatražili ikakvu medicinsku pomoć. Saznala sam to nakon škole kada je Amber došla doma, počela plakati i sve mi rekla. Cijelo poslijepodne je sjedila u uredu u školi, nitko nije bio uz nju da ju utješi, morala je školi napisati izjavu - napisala je njezina majka na Facebooku.