Djeci od dvije do pet godina ipak neće biti dovoljne dvije doze cjepiva Pfizer nego će za očekivani imunitet biti potrebna i treća doza.

To je u petak izjavio proizvođač cjepiva, rekavši da ispitivanja njegova cjepiva na djeci od dvije do pet godina pokazuju da ono nije pružilo imunitet koji je potreban ako daju samo dvije doze. Zato dodaju i treću. Vanjski savjetnici Pfizera pregledali su sve podatke i tako je pala odluka za nužnom trećom dozom. Dvije doze cjepiva su, prema istraživanjima, dale očekivani imunitet za bebe do dvije godine, no kod starije djece takav se imunitet može postići tek s tri doze.

Zbog toga je tvrtka rekla da će "izmijeniti" ispitivanje dodavanjem treće doze.

"Tijekom kliničkih ispitivanja sad će biti uključena procjena efikasnosti treće doze od 3 mikrograma, koja će se davati najmanje dva mjeseca nakon primanja druge doze kako bi se osigurala visoka razina zaštite u ovoj dobnoj skupini", navodi kompanija u priopćenju.

Pfizer je smanjio dozu koja se primjenjuje kod mlađe djece u usporedbi s onom koja se daje odraslima. Naime, za dobnu skupinu od 12 i više godina doza je 30 mikrograma, za djecu od pet do 11 godina 10 mikrograma, a za najmlađu tri mikrograma.

Preliminarna ispitivanja pokazala su da bi ova smanjena doza trebala izazvati jak imunološki odgovor kod djece i smanjiti rizik od mogućih nuspojava. No ipak, kao što smo već spomenuli, najnoviji podaci pokazuju da ovaj režim cijepljenja sa smanjenom dozom nije proizveo očekivani imunološki odgovor kod djece od dvije do pet godina.

"Ako se studija s tri doze pokaže uspješnom, planiramo u prvoj polovini 2022. godine dostaviti sve potrebne podatke regulatornim agencijama kako bismo dobili odobrenje za hitnu uporabu (EUA) za djecu od šest mjeseci do pet godina", također su priopćili iz Pfizera. Kompanija će također testirati efikasnost treće doze kod starije djece, od pet do 11 i od 12 do 15 godina.

Poznato je da djeca u slučaju zaraze Covidom imaju blažu kliničku sliku, no cijepljenje se izričito preporučuje djeci s određenim kroničnim bolestima i rizicima za razvoj teške kliničke slike, poput pretilosti, kronične neurološke bolesti, kronične bolesti srca, kronične plućne bolesti, uključujući astmu, dijabetesa, maligne bolesti i imunodeficijencije.

Novih 3487 slučajeva zaraze koronom, umrla 51 osoba

U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 3487 novih slučajeva zaraze korona virusom, a umrla je 51 osoba. Broj aktivnih slučajeva u subotu je ukupno 23.935, a među njima su 2154 pacijenta na bolničkom liječenju. Od toga su na respiratoru 283 pacijenta. Interes za cijepljenje i dalje je nedovoljan, što nikako nije dobro s obzirom na širenje omikron varijante.