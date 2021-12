Za sada nema dokaza da je omikron varijanta koronavirusa manje opasna od delte, pokazuju prvi podaci koje su danas objavili britanski znanstvenici s londonskog Imperial Collegea. Prvi nalazi također upućuju na povećani rizik od reinfekcije, ali i potrebu za primanjem booster doze cjepiva za što uspješniju borbu protiv omikrona, piše The Financial Times.

Tijekom studije nisu pronašli dokaze da je omikron blaži od delte.

- Zaključujemo to sudeći po udjelu pozitivnih koji su prijavili simptome i po udjelu hospitaliziranih nakon infekcije - kazao je Neil Ferguson, član znanstvenog savjeta vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Međutim, Ferguson je istaknuo kako su "podaci o hospitalizacijama zasad vrlo ograničeni". Prema studiji, podaci ukazuju na "ograničene promjene u težini bolesti u usporedbi s deltom".

Dodao je da je vrijeme ključno ako vlada želi uvesti odluke o dodatnim restrikcijama te da bi se trebale uvesti u sljedeća dva tjedna ako žele postići značajan utjecaj.

Ujedinjeno Kraljevstvo jučer je zabilježen najveći broj novozaraženih od početka pandemije, i to drugi dan zaredom. Više od 88 tisuća ljudi dobilo je pozitivan rezultat testa na covid u periodu od 24 sata.

Omikron donosi oko pet puta veći rizik od reinfekcije

Donijeli su procjenu da bi booster doza cjepiva protiv COVID-a mogla pružiti 85-postotnu zaštitu od razvijanja teškog oblika bolesti te do 90 posto zaštite od smrti od omikrona. Obje procjene odnose se na period do 60 dana od primanja boostera.

Bez boostera bi zaštita od teške bolesti kao posljedice omikrona mogla pasti na oko 20 posto za one koji koji su primili cjepivo AstraZenece i oko 40 posto za one koji su primili Pfizerovo cjepivo. Ta procjena odnosi se na period do šest mjeseci od druge doze.

Istraživači su također otkrili da omikron donosi oko pet puta veći rizik od reinfekcije u usporedbi s deltom. Prije pojave omikrona preboljenje je u periodu od šest mjeseci od prve zaraze pružalo otprilike 85-postotnu zaštitu od reinfekcije. Pojavom omikrona ta brojka je pala na oko 19 posto.

Analizirano 120.000 slučajeva delte i 15.000 vjerojatnih slučajeva omikrona.

Studijom je utvrđeno da nema značajne razlike u vjerojatnosti da će osobe zaražene omikronom biti asimptomatske u usporedbi s ljudima zaraženima deltom. To odgovara i rezultatu prema kojem nije ništa manje vjerojatno da će osoba zaražena omikronom završiti u bolnici u odnosu na osobu zaraženu deltom.