Nakon dva lockdowna, prilagođavanja na zoom sate i višemjesečnog iščekivanja, roditelji, djeca pa i sama predsjednica udruge Edukacijski centar Lemur Ivana Balić (42) bili su zbunjeni najnovijim mjerama Nacionalnog stožera. Iz svega navedenog nije bilo jasno mogu li se djeca vratiti plesnim radionicama.



- Pomno smo slušali premijera Plenkovića, potom ministra Božinovića i sve je upućivalo na to da ćemo i mi s ponedjeljkom moći otvoriti. Nekako smo se sa svojim zanimanjem našli nasred puta pa da razjasnim situaciju ponajviše zbog djece koja se nestrpljenjem očekuju susrete uživo pisala sam Stožeru i tražila pojašnjenje – priča nam Ivana. Usred našeg razgovora stigao joj je i odgovor koji su roditelj i djeca dočekali s oduševljenje.



- Ukoliko se radi o dječjoj igraonici ili radionici, tj. samo o djeci, onda je dopušteno - odgovorili su joj iz Stožera. Koliko je mališanima nedostajala slobodna aktivnost u vidu plesa s voditeljicom Ivanom najbolje govori njihovi crteži.



- Djeca sve ovo proživljavaju jako emotivno. Crtali su sebe kako plešu, dvoranu u kojoj obožavaju ogledala i pozornicu koju svako proljeće i zimu s nestrpljenjem iščekuju da pokažu roditeljima što su naučili. Naravno, u ova neobična pandemijska vremena naglasak stavljamo na epidemiološke mjere i sigurnost, a da se znamo s time nositi najbolje govori to što i prije zatvaranja nismo imali ovdje korone – kaže nam Ivana koja je ispred materijalnih vrijednost stavila posao koji radim iz svega srca.



- Diplomirala sam novinarstvo i za odgojitelja, licencirani sam plesni instruktor i ples živim i u radu s djecom uživam. Imam kanadsku i američku franšizu i puno sam uložila u sebe da na kraju radim ono što najviše volim. Taj posao ne gradi vam kuće, ali ispunjava srce – pojasnila je Ivana dok se jučer ubrzano pripremala za dolazak svojih malih polaznika koji jedva čekaju da zakorače u čarobnu sobu s ogledalima i zaplešu uz omiljene taktove. Koliko su ovakva interakcija, ples i glazba bitni za djecu u pandemijom okovanim vremenima pojasnila nam je ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba prof. dr. sc.Gordana Buljan Flander.





- Slobodne aktivnosti u vrijeme pandemije i fizičke izolacije zasigurno jačaju psihološku otpornost djece naravno uz poštivanje mjera Stožera. Djeci je jako važno druženje s vršnjacima kada privrženost prema roditeljima prerasta u privrženost prema vršnjacima s kojima dijele iskustva i probleme, a upravo su za to idealne slobodne aktivnosti. Njima to jača psihološku otpornost koja im potom omogućuje bolje sučeljavanje sa sadašnjim i budućim stresnim situacijama - kaže prof. dr. sc. Buljan Flander te zaključuje: "Iskustva iz prijašnjih kriza i izolacija pokazuju da 20 do 30 posto mladih razvije ili elemente Posttraumatskog stresnog poremećaja ili sam poremećaj."