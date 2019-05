'Djeca se ne žele vratiti u stan gdje im je susjed upucao oca...'

Pavao Ć. (39) priveden je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu za pokušaj ubojstva Lea K. (38) i uz optužni prijedlog zbog ilegalnog posjedovanja oružja, a nakon ispitivanja pred tužiteljem odlučit će se o njegovom pritvaranju.

Pomorac je u subotu oko 14.40 sati hicem iz pištolja u stambenoj zgradi u Mosećkoj 93 B u Splitu teško ranio prvog susjeda u abdomen. Na sreću Leo K. je prošao bez ozljeda opasnih po život. Streljivo je pogodilo kosti zdjelice. Nakon operacije zadržali su ga na liječenju. Posjetio ga je punac Teo Živković.

- Potpuno je svjestan, sjeća se svega što se dogodilo. U subotu je iz stana odmah do onog moje kćerke dopirala nesnosna buka, djelovalo je kao da razbija po kući. Zet je izašao, zvonio i kucao mu na vrata, rekao mu je da zna da je unutra i da prestane s bukom. Potom je otišao do auta odnijeti neke fascikle. Kad se vraćao na prvi kat, na dva metra od ulaznih vrata od stana, taj susjed otvorio je vrata s pištoljem u ruci. Zet kaže da je instinktivno uspio samo malo uzmaknuti, a trzaj mu je vjerojatno spasio život jer je ovaj odmah zapucao te se povukao u stan. Nakon toga se nekako dovukao do vrata svog stana, pozvonio i od bolova pao na tlo - prepričao nam je punac razgovor sa žrtvom pucnjave.

Inspektorima pak Leo K. nije želio ništa govoriti. “Kad ste me trebali poslušati, niste htjeli ništa učiniti. Sve ću potpisati, ali sada nema namjeru razgovarati” - kazao je istražiteljima. Najgore je što su sve to vidjeli i proživjeli njegovi unuci, dva osnovca te kćerkica (4,5).

- Djevojčica nas je sinoć sva uplakana pitala zašto je barba ubio njenog oca. Pokušali smo joj objasniti da će sve biti u redu, da će se tata vratiti, ali teško je tako živjeti. Djeca se ne žele vratiti u taj stan, a mi smo ih baš zbog ovog susjeda morali upisati u drugu školu, u kvartu u kojem mi stanujemo” - kaže nam punac Lea K. Smatra kako do svega nije trebalo doći jer već godinama cijelo susjedstvo ima problema s Pavlom Ć. i to uredno prijavljuje policiji, uzalud.

Iz policije su potvrdili kako su u nekoliko navrata protiv njega podnosili prekršajne prijave.

Redom su u pitanju bile prijave zbog narušavanja javnog reda i mira. U susjedstvu su nam kazali kako su problemi s Pavlom Ć. uvijek kada je kod kuće, dok mir vlada kad je na brodu. Kat iznad je oštetio ulazna vrata jednog stana, razbijao je stakla na parkiranim vozilima, bušio gume, kažu sugovornici.

I nakon ranjavanja policajci su bili pomalo zbunjeni: dok je osumnjičeni bio u stanu s pištoljem, ali i tko zna kakvim drugim mogućim arsenalom, trojica su 'osiguravala' stan i ulaz bez pancirki. Tek na primjedbu susjeda su otišli po opremu.