'Djeca su iz zarobljeništva stigla kao sjene. Tamo su bili pod zemljom, nisu smjeli ni pričati'

Primili smo četverogodišnje dijete kojoj su samo braća živa, a svi su oni postali siročad nakon što im je Hamas ubio roditelje 7. listopada. Malena Avigail je vidjela obitelj koja je grli, vidjela je braću, malo su stariji od nje. Dakle, ne samo da je oteta, nego je prije toga vidjela da joj ubijaju roditelje. Zatim je nekako otpuzala i pobjegla susjedima, no potom su oteli susjede i nju skupa s njima. Sad je otišla kući s tetom i tetkom i tek joj kreće proces razumijevanja da više neće vidjeti roditelje - ispričala je ravnateljica dječje bolnice Schneider dr. Efrat Harlev, na sastanku putem videopoziva na kojem su sudjelovala i 24sata.

Djeca im, dodaje, znaju reći što im se dogodilo doma i dok to govore precizno, nakon završetka razgovora pitaju gdje im je mama.

- To je proces razumijevanja kojeg moraju proći. Nju ne možete samo pitati je li vidjela sve. Morate biti jako pažljivi u komunikaciji. Mi ih prvo promatramo da vidimo kako su, zatim slušamo i počinjeno postavljati pitanja tek kasnije. Ovih dana ih samo promatramo, još ih nismo počeli ispitivati - ispričala je.

"Djeca su izgubila 15 posto tjelesne mase"

Njena je bolnica primila 25 talaca koji su pušteni na slobodu, od toga je 19 djece u dobi od 3 do 18 godina, ostalo su majke i bake. Još ih je 17, navodi zadržano u bolnici.

- Većina su jako tiha. Čuli smo od njih da su u zatočeništvu morali slušati otmičare koji su im zabranili da pričaju, nisu smjeli plakati niti stajati. Starija djeca su tijekom više od 50 dana zatočeništva jako malo stajala i slabo su koristili mišiće. Kako im nije bilo dopušteno da ustanu, sad im u trenu kad ustaju sa stolca treba dosta vremena, kao da su osobe starije životne dobi. Djeca su potpuno pothranjena, izgubili su 15 posto svoje tjelesne mase, zamislite dijete koje ima 20 kilograma te je izgubilo 15 posto svoje tjelesne mase. Uz to su jako blijedi. No ono što me najviše šokiralo, je to što sam kao pedijatar vidjela tu djecu, no to su bile sjene ljudi. Ja sam ih dočekala na heliodromu i čim su izašli iz helikoptera bila sam u njihovoj pratnji i dovela ih u našu bolnicu. Djeca nisu pokazivala nikakvu mimiku, nisu se nasmijala, nisu plakala, neka su samo šaputala, a lica su im bila potpuno zamrznuta, doslovno kao da su to njihove sjene - ispričala je na sastanku kojeg su organizirali Eusopsko-izraelska novinska organizacija EIPA i Europsko-židovska organizacija (EJA).

Foto: SCHNEIDER CHILDREN'S MEDICAL CEN

Ravnateljica dječje bolnice objasnila je kako se svako od djece drugačije nosi s traumom.

- Svakodnevno ih liječimo i vidimo kako se nose sa svime, jedna četverogodišnjakinja i 14-godišnjakinja različito se suočavaju sa svime. Mnogi od njih su neko vrijeme, a neki cijelo vrijeme zatočeništva, proveli ispod zemlje. Nevjerojatno je čuti taoce koji kažu da su bili ispod zemlje i da gotovo i da nisu jeli, a istovremeno kažu, znate ni otmičari nisu jeli puno. Nevjerojatno je čuti 14-godišnje dijete koje kaže da nije jelo, no isto tako dodaje da ni oni nisu jeli - kazala je dr. Harlev.

Neki kaže, imaju manje fizičke ozljede poput ogrebotina. Iako se neki više ne trebaju liječiti, još uvijek su u bolnici jer su pretrpjela veliku emocionalnu traumu. Većina je doživjela emotivno zlostavljanje i trebaju njihovu podršku.

"Pitaju nas smiju li izaći iz sobe, smiju li otvoriti ladicu, pitaju za dozvolu za sve"

Dodaje kako je djeci u bolnici dobro jer imaju mir i nitko im ne dolazi bez dozvole.

Neka polako počinju dolaziti, kako kaže, k sebi.

- Oni koji su tu par dana, odjednom ih počinjete čuti kako se pomalo smiju, kako imaju čokoladu i onda se počnu igrati, sjede pored medvjedića. No još uvijek pitaju mogu li gledati kroz prozor, smiju li izaći iz sobe, smiju li otvoriti ladicu, pitaju za dozvolu za sve iako su u sigurnom okruženju - opisala je dr. Harlev.

U zatočeništvu je posjetimo i dalje 10-mjesečna beba i 4-godišnje dijete. Hamas je jučer izjavio da su mrtvi, no Izrael se nada kako će se informacije pokazati netočnima kao što je već bio slučaj.

Veleposlanik Izraela pri Europskoj uniji i NATO-u, Haim Regev također je govorio na sastanku održanom u organizaciji EIPA-e.

- Jedna od najvećih misija je upoznati međunarodnu javnost među zašto je rat započeo. Hamas zna kako potaknuti svijet da započne pritisak na Izrael. No sjetimo se kako je započeo rat, brutalnim napadom na našu zemlju, naše građane koji su pobijeni, silovani, masakrirani i oteti. Svijet treba razumjeti da mi ne ratujemo protiv Palestine već protiv Hamasa. Nema drugog načina, moramo zaustaviti Hamas - kazao je navodeći kako je Iran taj koji podupire i pomaže Hamasu u borbama.