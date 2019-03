Djeca Talijana: Dobro je da više ne smije voziti, zadovoljni smo

Dugo, više od sedam i pol godina čekaju djeca Francesca Salpietra i Marinelle Patelle pravomoćnu presudu za strašnu pomorsku nesreću u primoštenskom akvatoriju u kojoj su život izgubili njihovi roditelji.

Ogorčeni presudom šibenske sutkinje Maje Šupe u prošlom postupku, prema kojoj je Tomo Horvatinčić bio oslobođen zbog sinkope, sin Talijana Federico Salpietro i njegova sestra Gaia napokon su dobili zadovoljštinu kad je u ponovljenom postupku sudac jučer pročitao: Tomo Horvatinčić kriv je...

[video: 1205038 / Video vijesti 13.03.2019]

Četiri godine i deset mjeseci nepravomoćna je presuda i Horvatinčić pravomoćnost neće čekati u pritvoru. Njegovi odvjetnici najavili su žalbu.

- Poštujemo odluku suca. Pričekat ćemo, nadamo se da će presuda postati pravomoćna. Svakako smo zadovoljni i što gospodin Horvatinčić, prema presudi, više ne smije upravljati motornim vozilima. Korak je to naprijed u odnosu na sve što se zbivalo dosad, ali pričekat ćemo pravomoćnu presudu nakon koje bismo mogli reći da smo potpuno zadovoljni. Svakako bih zahvalio svima koji su profesionalno radili na ovom slučaju. I nadamo se da će pravda pobijediti - rekao je kasno sinoć ekskluzivno za 24sata Federico Salpietro.

Pažljivo je pratio suđenje svih ovih godina, bilo mu je neshvatljivo kad je Horvatinčić bio oslobođen krivnje, sad je napokon bio koliko-toliko zadovoljan. Nakon punih sedam i pol godina...

- Kriv je! - napisao je jučer poslijepodne, odmah nakon presude, na svom Facebook profilu Federico.

Prijatelji i rodbina su jučer ostavljali poruke podrške na njegovu profilu. Vrlo često je Salpietro posljednjih godina izvještavao svoje Facebook prijatelje o tome kako ide proces, izražavao nevjericu što cijeli proces traje toliko dugo. Čak se i svađao s Horvatinčićem kad je ovaj rekao kako je djeci poginulih nudio odštetu.

- Horvatinčić je lažljivac! - rekao je prije četiri godine Federico Salpietro pa nastavio:

- Bio je toliko bezobrazan da tuži sudu u Splitu mene i moju sestru Gaiju zahtijevajući odštetu za njegovo plovilo od 214.397,30 eura. On nam, dakle, nezadovoljan smrću naših roditelja, nastavlja stvarati dodatne probleme i ne pomišljajući na to da nam pokuša ponuditi neku reparaciju za svoju krivnju. To je istina. Osim toga, na sudu je u nazočnosti suca najprije negirao, a zatim, s obzirom na to da je utvrđeno da je on potpisao zahtjev za dobivanje odštete, kazao da je naviknut potpisivati mnoge papire... On je lažljivac i nikad nije ponudio ni eura odštete mojoj obitelji.

Horvatinčić je, pak, branio tvrdnjom kako je zahtjev za odštetom obitelji Federica i Gaie Salpietro bio nerealno visok.

- Izražavam još jednom sućut. Želim se dogovoriti prije suđenja oko nagodbe. Nije točno da je bilo četiri milijuna eura u odštetnom zahtjevu, jer su donedavno tražili osam milijuna eura - rekao je tad Horvatinčić.