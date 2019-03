Četvero mrtvih, a Horvatinčić ni jedan dan nije bio u zatvoru!

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Nepravomoćno je osuđen na četiri godine i deset mjeseci te će se žaliti i na slobodi čekati pravomoćnost presude.

Tragedija kakvu ne pamte ni najstariji mještani Primoštena

Rastragana i unakažena tijela 61-godišnjeg bračnog para Marinelde Patella i Francesca Salpietra iz Italije, tog kobnog utorka, 16. kolovoza 2011. godine, nešto prije podneva, beživotno su plutala u krvavom moru pokraj Primoštena.

Tragedija s okusom krvi i mirisom smrti kakvu ne pamte niti najstariji mještani. Nesretnim Talijanima nije bilo pomoći. Nakon što je nekontrolirano u punoj brzini svojim snažnim gliserom Santa Marina pregazio i propelerima 'samljeo' nesretne Talijane koji su u idiličnom okružju lješkarili na svojoj jedrilici Santa Pazienza, Tomislav Horvatinčić se zaustavio 50-ak metara dalje od mjesta gdje je samo trenutak prije doslovce posijao smrt.

Umjesto da odmah zove u pomoć Hitnu, policiju ili kapetaniju, sijač smrti se bez i trunke emocija latio telefona spašavajući samo sebe i svoj gliser. Šokira činjenica da Horvatinčić nije zvao u pomoć unesrećenima već je samo minutu nakon nesreće, točno u 11,26 sati, najprije nazvao zagrebačkog odvjetnika Željka Bekinu. Samo u sat vremena nakon nesreće Horvatinčić je odvjetnika Bekinu pozivao pet puta.

Sve vrijeme s Horvatinčićem na gliseru se nalazila i njegova 27 godina mu mlađa ljubavnica, kojoj također nije palo na um da zove Hitnu, policiju ili bilo koga u pomoć. Tek pola sata nakon tragedije, u 11, 48 sati, prvi je poziv uputila svojoj majci.

Obdukcijski nalaz je pokazao da je Horvatinčić tako brzo vozio da nije bilo nikakve šanse da supružnici prežive.

Ključni svjedok istrage je Nijemac Klaus Fuch

Sva je sreća u nesreći, barem za istragu, da se ovog puta u blizini mjesta pravog masakra nad dvoje nesretnih Talijana našao 45-godišnji Nijemac Klaus Fuchs, zubar iz Holstadta koji je u neposrednoj blizini sa suprugom i dvije kćeri plovio na svojoj jahti Afrodita.

Upravo je Fuchs ključni svjedok u slučaju protiv Horvatinčića. Dan nakon nesreće, a prije odlaska iz Hrvatske, Nijemac je na Županijskom sudu u Šibeniku sucu Branku Iviću detaljno opisao sve što je vidio načinivši skicu pozicija sudarenih plovila odmah nakon nesreće.

Prvi Horvatinčićev iskaz inspektoru za sigurnost plovidbe

Nekoliko sati nakon nesreće Tomislava Horvatinčića je na okolnosti nesreće još na policijskom brodu prvi ispitao inspektor sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Šibenik, Boris Seljanovski.

Ovo je Horvatinčićev iskaz: 'Vozili smo se brzinom između 20 – 25 nautičkih milja prema Hvaru. Negdje iza 11 sati ugledao sam jedrilicu na 100-tinjak metara sa desne strane. Kada sam stigao na 50-ak metara od nje pritisnuo sam tipku „stand by“ koja nije reagirala. Nakon što sam rekao da smo ostali bez komandi, izbacio sam ruku kroz plastični otvor ne bih li upozorio ljude sa jedrilice da brže krenu. Ali na jedrilici nisam primijetio nikoga. Stalno sam udarao po tipkama. Uspio sam samo ugasiti motore. To je možda smanjilo brzinu ali sudar nisam mogao izbjeći. Nakon sudara na 50-ak metara sam vidio da plutaju neke stvari oko jedrilice. Nisam primijetio nikakva tijela u moru, a niti na jedrilici. Najprije sam pustio sidro u more i onda je do mene došao gumenjak s jednog motornog broda i rekao da je vidio jednog mrtvog čovjeka u moru. Pitao sam da li se može pomoći, a on je rekao da nema pomoći. Ja na mome brodu nemam gumenjaka tako da nisam sam mogao otići do jedrilice da pomognem. Kada sam vidio jak prodor mora u brod, resetirao sam komande i uz pomoć jednog motora nasukao brod u plićaku na otoku Maslinovik da ne potone. Preko svojih prijatelja, već nakon sudara, sam kazao da obavijeste kapetaniju i policiju te sam im rekao i moju poziciju. To bi bilo sve.'

Horvatinčićevu ljubavnicu Anicu Đerđu su odmah nakon nesreće ispitali šibenski policajci.

- U potpalublju sam Tomi napravila sendvič od kulena i sira i donijela mu ga na palubu. Autopilot je bio uključen, a Tomo je sjedio na stolici ispred upravljača broda. Kroz par minuta Tomo je počeo vikati „ne rade mi komande, ne rade mi komande“ što je ponovio više puta kroz otvor za zrak ispred upravljača i počeo mahati rukama nakon čega sam osjetila udarac i pala između prednje klupe i stola gdje sam ostala par minuta u šoku. Nakon udarca gliser je stao, a kada je voda počela prodirati do nas je došao netko s gumenjakom i odvezao me na neku jahtu - ispričala je Anica policajcima dodavši kako nakon nesreće ona nikoga nije zvala, a ne zna da li je Tomo osim Kerumovog skipera zvao i Hitne službe.

Horvatinčićev (kriminalni) dosje

Da je Horvatinčić čovjek koji je opasan za kormilom na moru ili volanom na cesti govori niz konkretnih slučajeva iz njegove prošlosti kada je usmrtio još dvoje ljudi, a više njih ozlijedio. Gotovo se uvijek uz pomoć utjecajnih prijatelja i vještih odvjetnika iz svih slučajeva uspio izvući najblažim kaznama.

Manda Vučković je još 11. veljače 1980. godine na pješačkom prijelazu završila pod kotačima Horvatinčićeva jurećeg automobila. Nesretna žena je umrla još u kolima Hitne, a njena kćer tada je teško ozlijeđena. Nesavjesni vozač unesrećenima nije pomogao, već je doslovce pobjegao pravdajući se za suđenja kako ima patološki strah od krvi. Tada se izvukao samo s uvjetnom kaznom od 6 mjeseci uvjetno na dvije godine.

Krajem veljače 1989.g. 'pala' je i druga Horvatinčićeva žrtva u prometu. Na zagrebačkoj aleji Bologne ponovo je prebrzom vožnjom izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginula Nada Petrović iz Zagreba.

Početkom siječnja 2009. godine Horvatinčić je na Žumberačkom putu pokraj Bregane prebrzom vožnjom prouzročio još jednu nesreću. Vladimir Iveković iz Sv. Nedelje i njegovih troje suputnika su na svu sreću prošli samo sa lakšim ozljedama. Horvatinčić je kažnjen tek s prekršajnim nalogom.

Policija je utvrdila kako je Horvatinčić u vremenu od 28.8.1999. do 15.2.2011. godine počinio ukupno 31 prekršaj u prometu, i to uglavnom one teže s prekoračenjem brzine i slično. Tijekom ovog sudskog postupka, u kojem je poginuo talijanski bračni par, tužiteljstvo je tvrdilo da je još pet puta počinio prometne prekršaje.

Bez vozačke dozvole nikada nije ostao. Trajno ju je dragovoljno vratio tek kad mu je izvanrednim liječničkim pregledom 2017. godine utvrđena trajna nesposobnost za upravljanje motornim vozilom zbog sinkope.