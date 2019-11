Dječak (14) nije preživio udar kamiona, vozač (19) bio prebrz

To je bio prvi put da je išao ondje u Kutinu s prijateljima. Roditelji su mu u teškom šoku. Ne prestaju plakati, rekli su nam članovi obitelji Marijana B. zvanog Medo (14) koji je u ujutro preminuo nakon teške prometne nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na njega je na jednom neosvijetljenom odvojku Ulice Stjepana Radića svojim manjim kamionom naletio 19-godišnji I. P. iz Kutine. Kako je pokazao očevid, vozio je u smjeru sjevera, prema gradu a tim dijelom ceste hodala su nešto poslije 20 sati i tri maloljetnika. Mladić je vozio prebrzo na dijelu ceste gdje nema nogostupa. U izvještaju policije stoji kako dječaci nisu imali reflektirajuće prsluke pa ih je zato vjerojatno bilo teže zamijetiti u mraku. Dva dječaka uspjela su izmaknuti, a kamion je zatim snažno, svojim prednjim desnim i bočnim dijelom, udario Marijana i odbacio ga na obližnji travnjak i odvodni kanal.

Foto: Željko Hladika/24sata Ubrzo nakon nesreće prolazio je još jedan vozač koji je pozvao Hitnu pomoć. Dječaka su s po život teškim ozljedama hitno prevezli u Opću bolnicu u Sisku. Navodno je cijelo vrijeme bio bez svijesti.

- Najviše je ozlijedio glavu. Liječnici su nam tada rekli da će tek ujutro moći dati neke prognoze. Preživio je noć, no oko 7 sati ujutro je preminuo - kazali su nam nemoćno uplakani članovi njegove obitelji. U velikom broju okupili su se u obiteljskoj kući u Donjoj Gračenici, selu koje se nalazi na pola puta između Kutine i Popovače.

- Naš Medo je išao u 8. razred osnovne škole u Popovači. Taj, koji ga je udario, trebao bi završiti u zatvoru - dodali su iz njegove obitelji. Rođaci i najbliža obitelj vozača također se okupila u njihovoj kući u Kutini. Na inzistiranje susjeda izašli su i kratko rekli da ne znaju puno o nesreći i da nemaju komentara.

- Sina je policija odvezla u postaju. Kamion je zaplijenjen - bili su kratki. Majka mu je bila zabrinuta te se na njenom licu vidjela nemoć i očaj što joj je sin skrivio nesreću. Okolni mještani također nisu znali puno o naletu s obzirom na to da se mjesto sudara nalazi s druge strane nadvožnjaka koji vodi preko autoceste te izvan naselja gdje nitko ne živi.

Foto: Bogdan Blotnej/24sata - Vidite što mi tu prolazimo. Kad padne mrak, ondje se ništa ne vidi. Rasvjetu nam nikakvu nisu postavili. Čuli smo samo da je mladić navodno išao u trgovinu u Kutinu. To je bilo oko 20.20 sati - ispričali su nam mještani. Iako ne vozi dugo, jedan od ljudi nam je rekao kako je volio stisnuti gas.

- To je ravan dio ceste i ljudi ondje znaju potegnuti. On je tek prošle godine položio vozački i bio je mladi vozač. Volio je ići malo brže - kazao nam je jedan mještanin. Nakon nesreće su ga alkotestirali i otkrili kako nije bio pijan. Uhićen je i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Kad završe on će, uz kaznenu prijavu zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke. Prijavu zatim šalju Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku koje će odlučiti hoće li i zbog čega tražiti istražni zatvor za 19-godišnjaka. Prema Kaznenom zakonu, zbog prouzročene smrt dječaka prijeti mu od jedne do osam godina iza rešetaka.

Prema statistici Ministarstva unutarnjih poslova u Hrvatskoj je do danas poginulo 254 ljudi. U isto vrijeme prošle godine poginulo je njih 292.

Tema: Hrvatska