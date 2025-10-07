Alkoholizirani maloljetnik je lakše ozlijeđen
UŽAS
Dječak (14) pao je s romobila u Bjelovaru. Napuhao 1,8 promila
Čitanje članka: < 1 min
Dječak (14) pao je s električnog romobila u subotu navečer u Bjelovaru i lakše se ozlijedio. Bio je pijan, a izmjereno mu je čak 1,81 promila alkohola u krvi. Nije imao reflektirajući prsluk na sebi, objavili su iz PU bjelovarsko-bilogorske.
Do nesreće je došlo oko 22.50 sati, a uslijed alkoholiziranosti izgubio je nadzor nad romobilom i pao na nogostup. Vozilom hitne medicinske pomoći prevezen je u bjelovarsku bolnicu radi saniranja ozljeda.
Na romobilu je nastala materijalna šteta te je privremeno oduzet, objavila je policija.
Protiv maloljetnika će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu, a o događaju je obaviješten i Zavod za socijalni rad.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku