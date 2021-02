Ljudi koji su se našli na mjestu zločina rekli su kako su četvorica nasilnika izašla iz 4x4 Land Rovera i počela bosti dječaka.

Dječak se vozio na bicikli, oni su ga povukli te je pao na zemlju gdje su ga napadači počeli bosti.

Povjerenica gradske policije Dame Cressida Dick rekla je da je na mjestu događaja pronađeno pet oružja, uključujući dva noža u stilu Ramba, dva 'Zombi' noža i kuhinjski nož.

Priče užasnutih očevidaca

Abdul Razak (37) ispričao je o trenutku kada se borio da spasi život tinejdžera dok je ležao u lokvi krvi.

- Vidio sam skupinu malih ljudi koji su okruživali dječaka. Vikao je 'mama, mama!' Njegova tetka i mama bile su uz njega i vrištale za pomoć. Njegova mama rekla je kako je u to vrijeme izašao testirati svoj bicikl kada su ga počeli napadati. Čuo sam da ga je banda iz Land Rovera počela vući dok je bio na bicikli. Zatim je pao, oni su iskočili iz auta i počeli ga bosti nožem. Kako to netko može učiniti? Sve je bilo puno krvi. Susjed je izašao s ručnikom i rekao mi da mu pritisnem ranu kako bi zaustavili krvarenje. Vidio sam tri uboda, dva na prsima i jedan na lijevom bedru, ali očito ih je bilo i više. Svi su mu pomagali i vikali 'hajde možeš ti to'. Bio sam s njim otprilike 15 minuta prije nego je došla hitna pomoć. Kada su bolničari došli uspio je dignuti glavu, tada su ga reanimirali. Cijelu noć i sljedeće jutro pokušavao sam se koncentrirati. Nadam se da će uspiti - ispričao je Abdul za The Sun.

Dječak navodno živi blizu mjesta događaja.

- Izašli smo van kada su ga izboli nožem i oko njega je bila grupa ljudi koji su zvali pomoć. Dječak je ležao na podu i bilo je puno krvi. Govorio je i vikao, ali tada sam ga vidio kako zatvara oči. Njegova je mama došla kod njega i ona je vrištala, a zatim se onesvijestila. Ljudi iz parka nasuprot rekli su da su ljudi koji su to učinili vozili Land Rover - ispričao je susjed koji je želio ostati anoniman.

Dječak je u teškom, ali stabilnom stanju u bolnicu, priopćili su iz policije.

Policajci pokušavaju ući u trag vozaču bijelog kombija za kojeg smatraju da bi mogao biti svjedok ovog napada.

- Zbog ovog nasilnog napada tinejdžer se nalazi u bolnici u teškom stanju. Vjerujemo da možda postoje ljudi koji su vidjeli što mu se dogodilo, ali još se nisu oglasili. Napad se dogodio u stambenoj četvrti, a mnogi su ljudi bili u svojim domovima zbog karantene - ako ste čuli ili vidjeli nešto sumnjivo, obratite nam se. Konkretno, želimo razgovarati s vozačem bijelog kombija koji je bio na Henry Roadu između 18.15 i 18.20 sati. Vjerujemo da vozač ima informacije koje bi nam bile od pomoći - rekao je detektiv Yasser Awad, koji vodi istragu.