Dječak (3) koji je nastradao u prometnoj na Viru je kritično: 'Njegovo stanje i dalje je teško'

Trogodišnji dječak koji je nastradao u prometnoj nesreći na Viru i dalje je u teškom stanju i u situaciji opasnoj po život. On je zaradio teške ozljede glave i njegovo stanje je kritično. No liječnici daju optimizam obitelji da bi i njegovo stanje moglo biti bolje. piše Podravski.hr koji je razgovarao s članicom obitelji. "On je malo bolje, ali liječnici nam kažu da ga se postupno mora buditi iz kome kako bi pokušao početi samostalno disati, stanje je i dalje teško, ali imamo nadu da bi moglo ići na bolje", kaže članica obitelji...

Podsjećamo, 17. kolovoza na peteročlanu obitelju je na Viru naletio pijani vozač (29) s 1,75 promila alkohola u krvi. U nesreći je poginula 24-godišnja Lucija, njezin suprug Matija i troje djece su ozlijeđeni...

Mlada obitelj, inače s područja Križevaca, hodala je uz rub ceste na kojoj ne postoji nogostup ni javna rasvjeta. Pijani Ivan Bakić izgubio je kontrolu nad svojim vozilom...

- Vozač je naletio velikom brzinom, sin mi je rekao da je tamo i zavoj. Snaha je hodala zadnja te je tako prvo na nju naletio automobil s leđa, usmrtio ju je odmah. Strašno mi je za znati da joj nije bilo spasa. Svuda okolo je kamenje, i da je mogla vidjeti, nije imala kamo se skloniti. Krasna žena i majka je bila, a mi smo sad zabrinuti za unuke. Svjedoci kažu da je bilo strašno vidjeti taj prizor - ispričao je prošlog tjedna djed Mladen za 24sata.

Jedno od ozlijeđene djece stiglo je prošlog tjedna kući iz bolnice, stanje s bebom je također stabilno, u najtežoj situaciji je 3-godišnji dječak, dok oca Matiju u utorak čeka nova operacija jer on je u naletu automobila zadobio teške ozljede zdjelice, pluća, općenito cijelog donjeg dijela abdomena i nogu, piše Podravski i dodaje da je njegovo stanje stabilno.