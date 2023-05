Još jedan dječak (9) u školi napravio popis učenika koje želi ubiti. Majka: 'To je samo igra'

Dječak (9) iz Osnovne škole Desanka Maksimović u Beogradu napravio je popis učenika koje navodno želi ubiti, javlja Informer. Svaki put kada bi ušao u školu simulirao je da puca na službenika iz osiguranja.

Sve se to događa tek dan nakon što je dječak (13) u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu krenuo u krvavi pohod i ubio osmero kolega iz učionice te čuvara škole. Osim toga, ranio je još šestero ljudi. Mjesec dana je planirao ubojstva, a imao je i popis učenika koje želi ubiti.

Pomoćnik direktora pozvao je policiju i prijavio da već duže vrijeme ima problem s učenikom trećeg razreda.

- On je rekao da je dječak prilikom dolaska u školu simulirao kao da puca u radnika osiguranja i da je nakon toga u dvorištu jurio djecu mlađih razreda. Poslije je ušao na nastavu i napravio spisak svih đaka koje želi ubiti - kazao je Informerov izvor.

Obaviješten je i Centar za socijalni rad, no odgovor nije stigao. O svemu je obaviještena i majka dječaka koja je izjavila da je to "dio njegove igre te da je on dobro dijete".

Podsjetimo, dan nakon masakra, dječak (2009.) u osnovnoj školi Jefimija u Obrenovcu izvadio je iz ruksaka plastični pištolj i počeo mahati s njim po učionici. Nastavnik je nakon minute šutnje ostavio djecu u učionici na kratko kako bi utvrdio da li su svi ušli na nastavu. Za to vrijeme je izvadio pištolj iz ruksaka kako bi ga pokazao drugom učeniku. Drugom učeniku iz ruke je uzeo treći koji je njime počeo mahati po učionici, javlja Pink.

Djeca su se uplašila, a obaviješten je Centar za socijalni rad. Jedan od dječaka s roditeljima je predan policiji.

