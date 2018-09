Dječak priznao: 'Stavljao sam igle u jagode, ali to je bila šala' Svaki idiot sad može ići po dućanima i zabijati igle u voće i praviti se da je to nekakva šala... Takvo ponašanje je bezobzirno i kažnjavat ćemo ga do 10 godina zatvora, istaknuo je premijer Morrison