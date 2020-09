Dječak staricu nogama zatukao do smrti, sudac mu je odredio istražni zatvor nakon ispitivanja

Odmah nakon ubojstva dječak se predao policiji u neposrednom susjedstvu. Još se ne zna zašto ju je ubio. Tijekom očevida u stanu su pronađeni novac i dragocjenosti

<p>Ubojica <strong>Helene M</strong>. (89) mladić je od nepunih 16 godina, koji se odmah nakon zločina, doslovno krvavih ruku i odjeće, otišao predati u stotinjak metara udaljenu zgradu splitske policijske uprave.</p><p>Nakon ispitivanja pred istražnim sucem Županijskog suda u Splitu, u pripremnom postupku prema 15-godišnjaku kazneno prijavljenom zbog teškog ubojstva određen je istražni zatvor! Iako će večeras biti odveden u zatvor na Bilicama, maloljetnik će vrlo brzo biti odveden u zatvorenu ustanovu zbog kombiniranog psihologijsko-psihijatrijskog vještačenja. Pred istražnim sucem je kratko iznio svoju obranu, ima određene rupe u sjećanju, ali generalno je suvislo odgovarao te ostavio dojam razumijevanja situacije u kojoj se zatekao.</p><p>Kako doznajemo od istražitelja ovog strašnog slučaja, u nedjelju popodne oko 17.40 sati na vrata nekoliko stanova na adresi Sukošanska 11 netko je kucao, zapravo lupao. Tu nesreću da otvori vrata maloljetniku imala je 89-godišnjakinja. Čim su se odškrinula, maloljetnik je navalio u unutrašnjost stana na trećem katu, doslovno udarajući staricu s čim je god stigao, rukama, nogama, predmetima koje je pronašao u hodniku. Dokrajčio je udarcima nogom u glavu, iako se u početku sumnjalo da je zatukao tupo-tvrdim predmetom, prema tragovima na tenisicama te ostalim nalazima tijekom očevida, doslovno je izudarao nogom do smrti!Ženi nije bilo spasa, preminula je na mjestu zločina, nije uspjela ni pozvati u pomoć...</p><p>Ubojica je odmah napustio mjesto zločina te se predao policiji u njihovu sjedištu u neposrednom susjedstvu. Motivi za grozomoran zločin za sada nisu razjašnjeni, ali tijekom očevida u stanu su pronađeni novac i dragocjenosti tako da je koristoljublje isključeno. Također se za sada čini da maloljetnik nije imao nikakve veze sa staricom i njezinom obitelji, rodbinske ili neke druge, nego da je u pitanju nedjelo pomračenog uma. No to će se utvrditi tijekom istrage, kako psihičko stanje mladića u tom trenutku, tako i toksikološkim vještačenjem eventualnog uzimanja ilegalnih supstanci.</p><h2>Nije uzeo novac ni nakit</h2><p>Žena je pak u svojem stanu živjela s mlađim, neoženjenim sinom, koji je u nedjelju popodne radio, bio je na dežurstvu. Inače je, kažu nam brojne susjede, bila dobrodržeća, ostale su šokirane kad su doznale njezine godine.</p><p>- Mislile smo da ima 70-ak godina, redovito je izlazila, u trgovinu ili na pazar, uvijek pristojna i dobra. Podrijetlom su s Brača, ma cijela je obitelj takva. Stariji sin je nedavno dobio unuka, dakle postala je prabaka, oni su ih posjećivali redovito. Jedna skladna obitelj, barem koliko smo mi mogli vidjeti, a svi skupa smo ovdje cijeli život - šokirani su susjedi, koji o žrtvi imaju samo lijepe riječi.</p><h2>Samo odgojne mjere - neće ići u zatvor?</h2><p>Sumnjiči se za kvalificirani oblik ubojstva (“teško ubojstvo” je zakonski regulirano u šest slučajeva) jer je ubijena osoba “posebno ranjiva zbog svoje dobi...”, odnosno počinjeno je na “okrutan ili podmukao način”. Iako se osumnjičenom, kao mlađem maloljetniku, ne može u sudskom postupku izreći niti kazna maloljetničkog zatvora, već samo odgojne mjere (smještaj u odgojnoj ustanovi poput one u Turopolju ne može trajati dulje od tri godine), u ovoj fazi pripremnog postupka lišen je slobode po dvije zakonske osnove, zbog opasnosti od ponavljanja nedjela, ali i “posebno teških okolnosti djela”.</p><h2>Luka (25) u Solinu je lani zatukao susjedu (87) i njenog muža (92)</h2><p>Suđenje Luki Juretiću (25), optuženom za teško ubojstvo i pokušaj teškog ubojstva, još traje pred splitskim Županijskim sudom jer se čeka treće vještačenje koje bi trebalo pokazati je li u trenutku zločina bio potpuno ubrojiv ili smanjeno ubrojiv. Juretić je u siječnju 2019., kao susjed s gornjeg kata, došao do vrata stana obitelji Uvodić, u stambenoj zgradi u Solinu. Vrata mu je otvorila Senka (87). Poslužio se izlikom da mu treba brašna, no iznenada je počeo udarati nesretnu staricu batom za meso po glavi. Kad je teško ozlijeđena sva krvava pala u hodniku, mladić je otišao u sobu razračunati se s njezinim suprugom Vicencom (92). Njega je 13 puta udario čekićem po glavi i ubo nožem u trbuh.</p>