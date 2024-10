Dječaka s krvarenjem dvaput su otpuštali iz bolnice. Otac tvrdi: 'S otoka smo, skoro je umro!'

Sedmogodišnji dječak s Lošinja jedva je preživio nakon rutinske operacije krajnika. Iz riječkog KBC-a su ga pustili odmah nakon zahvata, a šest dana kasnije počeo je krvariti. Hitno su ga prebacili ponovno u bolnicu, odakle su ga već sljedećeg jutra ponovno otpustili. Dva dana nakon tog otpusta počeo je još obilnije krvariti. Diže se posada trajekta, koji dječaka izvanrednom linijom, prevozi do kopna. U KBC je stigao oko dva ujutro. Nakon više od 24 sata dječak je tada ponovno operiran.

Njegov otac, Marko Radšoević, objasnio je za RTL Danas da su mu rekli da će djetetu laički paliti žile iz kojih je išla krv, no dan kasnije oko 20 sati sve se zakompliciralo.

- Počelo je arterijsko krvarenje, to je trajalo cirka sat i pol dva, ne znam točno, ta operacija. Njega su odmah uspavali i to s poteškoćama i svaka čast ekipi koja je to odradila jer su mu spasili život - ispričao je te dodao da je njegovom sinu život spasio liječnik Blažen Marijić. Da je bio van bolnice, ne bi preživio, rekli su mu.

- Po meni najveći problem je otpuštanje nakon tog prvog krvarenja. Pogotovo zato što smo s otoka, nama i vremenski uvjeti utječu možemo li doći ili ne, a kamoli što nisu stalne te veze i daleki je put - ispričao je otac sedmogodišnjaka.

Iz riječkog KBC-a navode da je dječak nakon prvog krvarenja zadržan na promatranju i idući dan pušten kući s urednim nalazima, dok je nakon drugog krvarenja zadržan u bolnici. Sedmogodišnjak je sada još uvijek u bolnici. Njegov otac kaže da mu je cilj da što duže bude tu. Boji ga se odvesti doma dok sve dok se potpuno ne oporavi.