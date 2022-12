Dječaka sa sindromom Down su maknuli s pozornice u vrtiću? Ravnateljica: Nije baš tako bilo

Majka dječaka s Downovim sindromom tvrdi kako je odgajateljica u vrtiću u Širokom Brijegu maknula njezinog sina s pozornice za vrijeme božićne priredbe. Objavila je to na društvenim mrežama uz snimku svoga sina.

U objavi je navela da druga djeca pjevaju, a njezin sin je na klupi i čeka da sve završi.

- Kojim povodom on nije mogao na binu i zašto je skinut s iste? Kada sam pitala ravnateljicu zašto on nije sudjelovao, rekla je: "Gospođo, ako vam se ne sviđa, ima još 10 vrtića, idite slobodno!" Mi idemo naravno, ali nećemo šutjeti i staviti sve pod tepih, to ne zaslužuje nitko, a najmanje dijete od 5 godina - napisala je majka.

Iz Dječjeg vrtića tvrde kako je sve pogrešno shvaćeno te da nije bilo onako kako majka tvrdi, odnosno, da u njihovim reakcijama nije bilo loše namjere.

- Dječak se više puta penjao na pozornicu i sudjelovao je u priredbi. Kada je s recitacijom trebala početi njegova sestra, on se opet popeo, a teta ga je sklonila s pozornice da ne bi pao te ga je držala u naručju - ispričala je za portal Jabuka.tv ravnateljica vrtića Zdenka Zovko.

- Također, vidjela sam snimku na kojoj dječak sjedi obučen u garderobi te bih istaknula da on nije izdvojen s priredbe, nego ga je majka odvela - tvrdi Zovko.

Ispričala je da je nakon svega došla do majke dječaka, u namjeri da provjeri o čemu se radi. Kako tvrdi, majka je emotivno reagirala i rekla kako će ispisati djecu iz vrtića.

- Rekla sam joj da za to nema potrebe te da djeca slobodno mogu ići u naš vrtić. Ona je nakon toga opet rekla da će ih ispisati, a onda sam ja rekla: "Roditelji imaju pravo birati za svoju djecu ono što je najbolje, i hvala Bogu da imamo deset vrtića u Širokom Brijegu tako da svaki roditelj može upisati svoje dijete gdje smatra da će mu biti bolje - rekla je ravnateljica.

