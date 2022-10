'Osjećamo se odlično, s dečkima sada stižem na terapije i nikoga ne moramo moliti za prijevoz'

Osjećam se odlično, neizmjerno sam zahvalan dvojici prijatelja, meni do sada neznanaca koji su odlučili na ovakav divan način darivati mi djecu. Ovaj auto ću maziti, paziti i čuvati ga godinama. Vozit ću ga dok se ne raspadne – ne krije oduševljenje Nenad Šarić (45) iz Splita koji je prije dva tjedna molio preko Facebooka pomoć sugrađana jer se zbog statusa roditelja-njegovatelja nije mogao podići kredit da kupi polovni automobil. Nakon što je Dalmatinski portal objavio njegovu priču javio se muškarac koji je htio ostati anoniman te mu obećao da će mu on kupiti automobil. Nenad je samohrani otac Karla (9) i Luke (8) koji imaju Downov sindrom te ih svakodnevno mora voditi uz školu i vrtić na terapije i to na različite strane Splita. Stari auto od 23 godine više se nije mogao ni popraviti pa je Nenad htio sam kupiti polovni no zakon mu to nije omogućio.

- Na kraju mi je muškarac koji se prvi javio u dogovoru sa svojim prijateljem poklonio Renault Megan iz 2010. Naime, i njegov prijatelj se htio uključiti u donaciju pa su se njih dvojica dogovorili da mi taj prijatelj poklonio svoj automobil, a kako su to oni kasnije riješili nisu mi htjeli otkriti jer su rekli da je to poklon za moju djecu. Auto je prva liga stvarno i od srca im se još jedno zahvaljujem - kaže Nenad. Dodaje i kako su mu htjeli prije primopredaje dubinski očistiti auto.

- Divno od njih no pitao sam ih možemo li to napravi kasnije jer meni je stvarno bitno da ga što prije imam da više ne moram moliti okolo ljude svaki dan da mi voze djecu na terapije. Sada nas još uz poklonjeni auto od njih čeka početkom studenog i dubinsko čišćenje. Ma njih dvojica su zaista veliki ljudi. Rekao sam im da želim da ostanemo u kontaktu – kaže nam Nenad.

- Dečkima je bilo malo čudno kad smo sjeli u auto no ne znam koliko oni to mogu shvatiti. Najvažnije je da sada stižemo u vrtić, školu i na terapije – dodaje ovaj tata kojem su nakon objave u medijima prišli mnogi ljudi i izrazili podršku i divljenje.

Foto: Nenad Šarić s prijateljicom koja je novinarima poslala njegovu priču i svojim sinovima

- Govore mi da mi svaka čast i slično no znate, to su moja djeca, moj život i moja odgovornost i nema tu hvale. Meni je veselje brinuti o njima, a ne opterećenje. Ja života, što se kaže, nemam, živim i sve radim samo za njih i to tako treba biti. Oni su moje sve. Nisam niti molio pomoć oko automobila za sebe jer meni kao meni ništa ne treba. Sretan sam i zahvalan ovim divljim ljudima na pomoći i mogu vam reći da moji dečki sada imaju sve i ništa im ne treba – zaključio je Nenad.

