Dječaku se zabili geleri. Hrabra liječnica: 'Nikad nisam operirala srce, ali bilo je pitanje života'

Bila je to utrka s vremenom, s obzirom na to da zbog težine ozljeda dječak nije bio sposoban za transport. Ja sam opći abdominalni kirurg i nikad nisam sanirala ozljede srca. No nisam mnogo razmišljala i učinila sam to, život djeteta bio je u pitanju, kaže nam dr. Sanela Grbaš Bratković, ravnateljica Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić" u Bjelovaru.

U ovu malu lokalnu bolnicu u četvrtak prijepodne dovezli su dječaka (12) sa širega križevačkog područja kojem je eksplozija prouzročila teške ozljede, mahom srca i jetre. Ova bolnica, kao ni većina ostalih manjih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj, nema kardijalnog ni torakalnoga kirurga. No djetetove ozljede bile su ozbiljne i teške, pa mu je prijetila smrt od iskrvarenja, s obzirom na to da je iz srca šikljala krv. Zato se dr. Grbaš Bratković sa svojim timom odlučila na izuzetno hrabar čin izvođenja operacijskog zahvata koji nikad nije napravila, niti se za njega specijalizirala.

- Kad smo primili dijete, sve je išlo prema uobičajenom protokolu, obrada pa CT snimanje. Te su snimke pokazale teške ozljede unutarnjih organa. U srcu je krv pod pritiskom, pa je doslovno šikljala, a jako je krvarila i jetra, koja je inače vrlo prokrvljen organ. Vidjeli smo odmah da dječaka u takvom stanju ne možemo nikamo prevesti i da se mi moramo pobrinuti za njegove ozljede - opisuje nam ravnateljica dr. Grbaš Bratković.

U bjelovarskoj bolnici, kaže, nikad se nisu susreli s takvim ozljedama. Bilo ih je u vrijeme Domovinskog rata, ali poslije nije. No ova je odvažna liječnica uzela stvari u svoje ruke, učinila nešto što još nikad nije i spasila jedan mladi život. Pitamo je kako je sakupila hrabrost, što je bilo presudno.

- Naviknuli smo se općenito na hitne situacije. Kad vam proradi adrenalin i znate da nemate vremena, jednostavno radite ono što morate. Nitko iz mojeg tima također nije imao slično iskustvo niti je bio na ovakvom zahvatu, zato je u sali bilo tiho, mirno i bez glazbe, s mnogo većom koncentracijom nego inače. A poslije, kad je adrenalin popustio, proradile su emocije - iskreno navodi ova fantastična liječnica, čijem su se činu i vrhunski obavljenom poslu divili i nekoliko sati poslije, na KBC-u Rebro, kamo su dječaka prevezli nakon zahvata u Bjelovaru.

Dijete je na Rebru hospitalizirano na pedijatrijskoj intenzivnoj jedinici, no stanje mu je stabilno, doznajemo u ovoj bolnici. Dobrim dijelom za to je, ističu na Rebru, zaslužna medicinska ekipa iz Opće bolnice Bjelovar. Na Rebru kažu da su dječakove ozljede u bjelovarskoj bolnici iznimno kvalitetno obrađene i zbrinute, što mu je i spasilo život. A riječ je o vrlo teškim ozljedama unutarnjih organa, s obzirom na to da su kroz dječakovo tijelo doslovno proletjeli geleri, što nam je potvrdila i ravnateljica bjelovarske bolnice. Oštećena mu je i rožnica oka. Na Rebru ne znaju što je prouzročilo ozljede, no s obzirom na njihov karakter pretpostavljaju da je riječ o ozbiljnoj eksplozivnoj napravi. Unatoč težini ozljeda, na Rebru očekuju da će se 12-godišnjak uspješno oporaviti.

- U jutarnjim satima u četvrtak u eksploziji nepoznatog sredstva na širem križevačkom području teško je ozlijeđeno dijete (12) - izvijestila je na svojim stranicama Policijska uprava koprivničko-križevačka.

U objavi su napisali i kako su u četvrtak navečer uhitili 38-godišnjeg dječakova oca i 64-godišnjakinju, članicu obitelji. Nad njima, kaže policija, provode kriminalističko istraživanje zbog sumnje u povredu djetetovih prava.

- Obavljala sam neke poslove u kući i čula sam glasnu eksploziju. Kako mi je radio bio upaljen, mislila sam da je nešto drugo bilo. Nisam se previše obazirala, išla sam dalje raditi. Nakon nekog vremena vidjela sam policiju. Nisam znala što se zbiva. Ni sad ne znam što je točno bilo. Vidjela sam u medijima, pa to je užas - govori nam mještanka Svetog Ivana Žabna, gdje je u četvrtak bila tragedija.

I druge mještane šokirao je ovaj incident.

- Ja sam tog jutra šetao onuda. Išao sam prema šumi. Svako jutro prolazim onuda, a tog dana bilo je puno policije. Gledao sam što se događa, ali nisam uspio shvatiti. Onda sam ujutro čuo te vijesti. Da je mali operiran i da je sad u Zagrebu. Pa koji je to vrag s tim bombama? Kako ljudi još drže takve stvari doma? Ne mogu vjerovati. Nadam se da će sve biti dobro - govori nam drugi mještanin kojeg smo zatekli u šetnji.

Ne znam što se to s djecom zbiva. Svaki dan neka katastrofa. Sve je otišlo u krivom smjeru. Bojim se uopće slušati vijesti da ne bih čula da je netko negdje poginuo, da je netko ubio nekoga… Strašno, strašno, govori nam vidno uznemirena susjeda u mjestu Sveti Ivan Žabno, gdje se tragedija dogodila.

Dr. Sanela Grbaš Bratković, ravnateljica Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić" u Bjelovaru

