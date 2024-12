Djeci i društvu štetu nanose laži i prešućivanja. A ne istina

Krizni tim Ministarstva obrazovanja zamolio je novinare da više ne istražuju tragediju u Prečkom, da ne razgovaraju sa svjedocima, roditeljima, učiteljima. Istovremeno, ministrica zdravstva čini nešto do sad nezabilježeno: Obilazi ubojicu u bolnici i s njim razgovara! Ministrica koja je do sad radila kao gastroenterologinja tvrdi da je to učinila u “svojstvu liječnice”. Je li napadača mučio gastritis? Zna li ona je li policija s njim obavila razgovor? Može li njen čin kompromitirati kasniji postupak? Pravni eksperti kažu da itekako može.

Na najvećoj nacionalnoj televiziji, onoj čiju pretplatu svi moramo plaćati, samozvani psiholozi i takozvani životni učitelji za krvoproliće optužuju “medije”. Odgovornost gradskih, obrazovnih i zdravstvenih vlasti ili Vlade oni ne problematiziraju. Na društvenim mrežama im se u mahnitom lovu na one koji samo žele posredovati da istina o zločinu dođe do ljudi i da se takav zločin više nikad ne ponovi, pridružuju razni opskurni likovi, s najgorom i najodvratnijom populističkom agendom o strahoti sada lupetaju kvazieksperti i političari željni jeftinih poena. Ljudi koji rade svoj novinarski posao i pri tom žele odgovore na nekoliko vrlo konkretnih pitanja, izloženi su progoni i napadima onih koji tu istinu ne žele čuti.

Gospodo, pustite novinare da rade svoj posao po profesionalnim i etičkim načelima struke. A vi se pobrinite da putem medija djeci, roditeljima i učiteljima date jasne odgovore na sljedeća pitanja: Zašto su naše škole otključane, zašto u njih može ušetati tko god hoće? To nije normalno. To nije bilo normalno niti uobičajeno prije 40 godina, ne treba biti ni danas. Škole danas nemaju ni portira, a kamoli zaštitara. Zašto je ministar obrazovanja 2023. godine, kad se dogodio pokolj u beogradskoj osnovnoj školi, tvrdio da su škole u Hrvatskoj sigurne? Zašto Hrvatska, zemlja u kojoj 100.000 mladih pati od anksioznosti, depresije ili suicidalnih poremećaja, ima samo 35 kreveta u jednoj jedinoj psihijatrijskoj bolnici za mlade?

Kad se zbila prestrašna tragedija u Beogradu, kad je dječak ubio svoje vršnjake, naš ugledni psihijatar Ante Bagarić, posve je jasno i nedvosmisleno poručio: “Poželjno je da mediji o svemu govore i izvještavaju otvoreno, vrlo je važno da se što prije i što detaljnije govori o tome, jer će u suprotnosti uskočiti grupe i pojedinci skloni manipulacijama”. Nikakva se šteta ne može nanijeti ako govorimo otvoreno i iskreno o svemu oko nas. Ali bez laži.

Štetu društvu i djeci nanose laži, prešućivanja i manipulacije. A ne istina. Ovo je tema o kojoj se govoriti- mora!