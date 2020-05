'Djeci je mjesto u školi. Tu su sigurni kao i kod svoje kuće'

Škole su od ponedjeljka otvorene za svu djecu i epidemiološki okvir je takav da sva djeca mogu u školu i da za svu djecu mora biti mjesta u školama. Informacije koje dobivamo od ravnatelja je da se očekuje da puno više djece bude u školama nego je to u ova dva tjedna. Ali za ova dva tjedna smo imali vrlo restriktivan epidemiološki okvir, a sada su upute epidemiologa takve da kažu da su djeca jednako sigurna u školi kao i kod kuće. U vrijeme kada dijete možete povesti u igraonicu, na igralište, na svadbu od 300 gostiju.. Onda sigurno je da su u školi, rekla je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak za RTL Danas.

Na pitanje je li dolazak djece u školu od ponedjeljka obavezan, ministrica je odgovorila da je "djeci sada mjesto u školama i moraju biti u školama". Tvrdi kako ne postoji ni jedan ministar obrazovanja, ravnatelj ili učitelj koji će reći drugačije od stručnjaka koji kažu da je u školi biti - sigurno.

- Međutim, moramo razumjeti da postoje različite objektivne i subjektivne okolnosti koje mogu utjecati na to da neka djeca nisu u školama. Primjerice, jesu li osnivači osigurali prijevoz do škole. Ili, imamo situaciju ovaj tjedan na Braču, za koju vjerujem da će se promijeniti idući tjedan, gdje djeca nisu mogla u ovom periodu u školu. Imate obitelji koje su izmještene, primjerice, iz Zagreba. Ali ima i subjektivnih okolnosti gdje je važno da onda roditelj bude u kontaktu s učiteljem, da bude u kontaktu s pedagozima i psiholozima i da svi govorimo ono što stručnjaci, liječnici, epidemiolozi osiguravaju kao dobro utemeljenu i istinu informaciju. A svi koji govore drugačije, treba se pitati zašto to rade. Djeci je mjesto u školi - kazala je Divjak.

- Što se tiče sigurnosti, djeca jesu sigurna u školi. Mi moramo imati neke uvjete o tome kako organizirati rad u školi. To je razlog zašto su samo razredna nastava, znači od 1. do 4. razreda u školi, a ne i ostali. No, treba razumjeti i to da na pitanja treba odgovarati i da se sada dijete u bilo kojem trenutku može uključiti u nastavu. Ne treba čekati dva tjedna, kao što smo imali u prethodnom periodu. Jako je važno komunikacija između učitelja i roditelja i djeteta. Imamo situacije da za neku djecu niti ne znaju gdje su - kazala je.

Na pitanje što će se dogoditi 1. lipnja kada završava Škola na Trećem, ministrica je kazala da su već sada rekli da djeca trebaju biti u školi. "I roditelji se trebaju dobro informirati, u suradnji s ravnateljima i učiteljima, odgovoriti na sva pitanja. U tom smislu sam sigurna da će se kroz nekoliko dana situacija sigurno normalizirati. I bit će uobičajena. Ako se baš nešto epidemiološki ne promjeni", kazala je.

- Što se tiče Škole na Trećem. Ona će trajati toliko dok se obavezni dio gradiva ne obradi. Kao i u onoj normalnoj situaciji u školi u kojoj u posljednjih dva ili tri tjedna se ne uzima novo gradivo nego se radi s učenicima i ponavlja, utvrđuje nešto što je važno. To je teško napraviti ukoliko niste u direktnom kontaktu s učiteljem, odnosno stručnom osobom. Pogotovo kod djece koja moraju naučiti pisati, čitati ili razumijevati - kazala je ministrica

