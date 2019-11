Djeci najavili nastavu, ali ni učenici ni nastavnici nisu došli

No, unatoč toj obavijesti nastava nije započela, jer su profesori i ostalo osoblje i dalje u štrajku.

- Ravnateljica je došla do nekih informacija da postoji jedan broj profesora koji bi bio dovoljan da se nastava organizira. U petak ujutro se pokazalo da to nije točno, jer se nije pojavio potreban broj profesora, a nisu se odazvali niti učenici. Na referendumu o prihvaćanju ili odbijanju prijedloga Vlade izašlo je 49 djelatnika naše škole 22 su se izjasnila da prihvaćaju Vladinu ponudi, a 27 je reklo NE. Istina dvoje ili troje od ovih koji su rekli NE kasnije su rekli da ne bi dalje štrajkali, mada ja ne znam što im to znači – rekao je Mete Ćurić, sindikalni povjerenik Tehničke škole, dodajući da nastave nema do daljnjeg.