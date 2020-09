Djecu s teškoćama opet su zaboravili? Neke županije još nisu ni zaposlile pomoćnike

Kako je upozorila PUN-Hr Udruga pomoćnika u nastavi, pojedine županije tek su u petak objavile natječaj za zapošljavanje pomoćnika. To znači da će oko 200 djece u ponedjeljak u školi biti bez pomoćnika

<p><strong>Obavještavamo vas kako su zadnji radni dan</strong> uoči početka nove školske godine i polaska u školu, pojedine županije objavile natječaj za pomoćnike u nastavi. Natječaji su otvoreni do kraja drugog idućeg tjedna. Ne možemo a da se ne zapitamo znači li to da će učenici s teškoćama u tim županijama na svoj prvi dan u novoj školskoj godini biti bez pomoćnika u nastavi? I ne samo taj prvi dan, s obzirom na to koliko je natječaj otvoren i da potom kreće proces odabira pomoćnika, taj se problem neće riješiti narednih 10 dana, a možda i više. Komu se točno obratiti i što točno poručiti nakon ovakvog dosad već viđenog i dokazanog kršenja svih zajamčenih prava prije svega učenika s teškoćama, ali i pomoćnika u nastavi - objavila je na svojoj Facebook stranici PUN-Hr Udruga pomoćnika u nastavi.</p><p>Iako je prije godinu dana zbog ovog propusta ministarstva i županija, također više desetaka djece s poteškoćama bez pomoći započelo školsku godinu, pa čak i školovanje, očita nebriga vlasti nastavlja se.</p><p>- Ove godine, već u ponedjeljak <strong>moguća je repriza događaja iz Slavonskog Broda</strong> ali nažalost sa puno većim brojem djece i u više gradova diljem Hrvatske jer barem 200-tinjak djece prvi dan škole neće imati svog asistenta. Ogorčena sam i ljuta, ne znam što je sad ove godine zapelo. Svake godine sve gore i gore. Tko je kriv, tek ćemo se s tim pitanjem pozabaviti. Jesi li to škole, lokalna samouprava ili je možda zakazalo Ministarstvo obrazovanja prekasno objavivši sve - kazala je za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/svake-godine-sve-gore-i-gore-najmanje-200-ucenika-s-teskocama-u-razvoju-u-ponedjeljak-nece-imati-svog-asistenta-na-nastavi-1042424">Slobodnu Dalmaciju</a> <strong>Iva Tadić, predsjednica Udruge</strong>.</p><p>A kako je za prilog <strong>"Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska"</strong> u 24sata Iva Tadić pojasnila, slali su pismo resornom ministru Radovanu Fuchsu kako bi se sastali i porazgovarali s njim i o djeci s poteškoćama u razvoju, ali do sada od sastanka ništa.</p><p>- Natječaji su objavljivani tek zadnjih nekoliko dana. I onda treba čekati da prođe selekcijski postupak, pa rok za žalbu. Dogodilo se ove godine da su primljeni pomoćnici koji nemaju edukaciju ili imaju manju edukaciju. Ministarstvo još nije donijelo plan i program kako bi trebali biti educirani - kazala je.</p><p>Bit će mnogo problema i s novim, strogim epidemiološkim mjerama.</p><p>- Imate učionice koje su smanjivane, a veliki su razredi, pa imate da su unutra jedan ili dva pomoćnika, ovisno o broju djece s poteškoćama ili više djece s poteškoćama, jednog pomoćnika i jednog učitelja. Što oni mogu pod ovim mjerama? Preporuke su da se sjedi u učionici, ne izlazi, da se profesori rotiraju i da imaju blok sat. A kako će taj blok sat utjecati na djecu s teškoćama, koji nemaju tako veliku koncentraciju? Oni jedva mogu ostati koncentriran na jednom satu, pa će možda početi plakati. <strong>I kamo ćemo mi s tom djecom, ako ne smijemo van i ne možemo se kretati </strong>- pita se Tadić dodajući kako odgovore na takva pitanja nemaju. </p><p>- Puno je tu stvari koje treba razraditi. Najlakše je napisati uputu i preporuku pa ako prođe, prođe. Pitanje je hoće li takva djeca moći prihvatiti takav način <strong>vojničkog režima</strong> - naglašava.</p>