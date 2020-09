Još malo kreće nastava: 'Učenici s teškoćama i pomoćnici su spomenuti u svega par rečenica'

Djeca ne smiju izlaziti iz učionica, moraju imati blok satove, a učenici s teškoćama nemaju toliko koncntracije. Što ako moj učenik počne plakati, kamo ćemo mi s tom djecom ako ne smijemo van, pita se Tadić

<p>S nizom problema uoči još jedne turbulentne školske godine suočavaju se i <strong>pomoćnici u nastavi. </strong></p><p>Iva Tadić, predsjednica Udruge pomoćnika u nastavi, kaže nam kako su slali pismo resornom ministru Radovanu Fuchsu kako bi se sastali i porazgovarali s njim i o djeci s poteškoćama u razvoju, ali do sada od sastanka ništa.</p><p><strong>Pogledajte video: Škola kreće 7. rujna</strong></p><p>Još je puno nepoznanica i neodgovorenih pitanja, dodaje, a pomoćnici u nastavi još nisu ni potpisali ugovore za novu školsku godinu, što također navodi kao jedan od problema.</p><p>Ona će svoj potpisati prvi tjedan početka škole jer joj je odobren nastavak rada s učenikom.</p><p>- Natječaji su objavljivani tek zadnjih nekoliko dana. I onda treba čekati da prođe selekcijski postupak, pa rok za žalbu. Dogodilo se ove godine da su primljeni pomoćnici koji nemaju edukaciju ili imaju manju edukaciju. Ministarstvo još nije donijelo plan i program kako bi trebali biti educirani - kaže.</p><p> </p><p>Tadić ima jednog učenika s poteškoćama. Pomoćnici u nastavi, kako stoji u preporukama, mogu s njima nastavu odrađivati i od doma. <strong>Tadić je svojem, nakon lockdowna i popuštanja mjera u svibnju, već i prošle školske godine dolazila doma. </strong></p><p>- Dolazila sam mu svaki dan od devet do 13 sati, profesori su slali materijale, ja sam s njim to odrađivala, prepisivali smo u bilježnicu, odrađivali zadatke i slali ih putem maila - opisuje nam Tadić ističući problem pomoćnika <strong>koji imaju više učenika, a posebno ako idu u različite razrede.</strong> Neki su ostali u školi, neki su radili od doma.</p><p>- I tu se otvorilo pitanje kako će pomoćnik raditi, kome će ići, kada će ići... Takvim pomoćnicima je bilo dosta teško, ali su se prilagođavali situaciji. Sad se opet otvara to pitanje, posebno što se djeca ne smiju miješati - kaže.</p><p>U uputama koje je Ministarstvo u subotu navečer objavilo na 70 strana djeca s poteškoćama su, kao i njihovi pomoćnici, naglašava, <strong>spomenuti u svega par rečenica. </strong></p><p>I to samo što se tiče nošenja maski da ih djeca ne moraju nositi, a pomoćnici trebaju. A realnih situacija u kojima se svi pitaju što i kako je mnogo.</p><p>- Imate učionice koje su smanjivane, a veliki su razredi, pa imate da su unutra jedan ili dva pomoćnika, ovisno o broju djece s poteškoćama ili više djece s poteškoćama, jednog pomoćnika i jednog učitelja. Što oni mogu pod ovim mjerama? Preporuke su da se sjedi u učionici, ne izlazi, da se profesori rotiraju i da imaju blok sat. A kako će taj blok sat utjecati na djecu s teškoćama, koji nemaju tako veliku koncentraciju? Oni jedva mogu ostati koncentriran na jednom satu, pa će možda početi plakati. <strong>I kamo ćemo mi s tom djecom, ako ne smijemo van i ne možemo se kretati </strong>- pita se Tadić dodajući kako odgovore na takva pitanja nemaju. </p><p>- Puno je tu stvari koje treba razraditi. Najlakše je napisati uputu i preporuku pa ako prođe, prođe. Pitanje je hoće li takva djeca moći prihvatiti takav način <strong>vojničkog režima</strong> - naglašava.</p><p> </p><p>Učenik kojem ona duže vrijeme pomaže trenutno pohađa 6. razred u redovnom sustavu s djecom koja nemaju ppoteškoća, ali on uči prema prilagođenom programu. U razredu ih je ukupno 26. U ponedjeljak 7. rujna, u dogovoru s roditeljima, ona i njezin učenik kreću u školu.</p><p>Ako se netko iz razreda zarazi korona virusom, svi učenici, nastavnici ili profesori iz tog razreda idu u dvotjednu samoizolaciju, a nastava se odvija online.</p><p>Što tad? Njezin učenik ide u svoj dom u izolaciju, a ona u svoj. Ne može k njemu pomoći mu pratiti nastavu. </p><p>- Tad preuzimaju roditelji, a onda dolazimo do onoga što ne piše u Pravilniku, a to je da roditelj postaje pomoćnik u nastavi, što ne može biti - dodaje.</p>