Djed male Mile: Kuću će ipak prodati, Marin je to već odlučio

Vladimir Rončević, djed male Mile ispratio je u utorak ujutro u zračnoj luci "Franjo Tuđman" svoju unučicu koja je zajedno sa svojim roditeljima, Marinom i Sanjom Rončević krenula na put u SAD na liječenje. Nakon što ih je otpratio do check in-a, umoran, ali pun nade u izliječenje, poručio je kako će njegov sin Marin, Milin otac, sigurno prodati kuću kao što je i naumio ranije iako se građani tome protive.

Ispričao je u razgovoru za 24sata kako se Mila osjeća.

- Mila je u fantastičnoj fizičkoj kondiciji. Njezina fizička kondicija i izgled prilično su različiti od nalaza koje nosi sa sobom. Ona je spremna, veliki je borac - rekao je djed Vladimir.

Obitelj Rončević u 9 ujutro poletjela je za Frankfurt gdje će presjesti na drugi let za Philadelphiju. Tamo će ih u zračnoj luci, rekao nam je Vladimir, čekati sanitetski prijevoz koji će ih odvesti do bolnice.

Djed je rekao i kako jedan od roditelja uvijek može biti s djevojčicom u sobi pa će se Marin i Sanja izmjenjivati, kao što su to činili i u Rijeci. Dodao je kako ima puno Hrvata u Philadelphiji i kako su roditelji tijekom ove akcije dobili dvadesetak ponuda za smještaj.

- Tamo je očekuje ponovno bolnička provjera svih osnovnih parametara, ona ima kompletnu dokumentaciju koja je zatražena od strane bolnice. Usporedit će se vjerojatno njezino aktualno stanje, večerašnje ili sutrašnje, s ovim što je bilo do sada i onda će se ponuditi terapija koja će krenuti - pojasnio je djed Vladimir.

Iako su ljudi pokrenuli peticiju da Rončevići ipak ne prodaju kuću jer je dovoljno novaca sakupljeno u humanitarnoj akciji, djed Vladimir rekao je da će se to ipak dogoditi.

- On je definitivno odlučio i to je već u postupku. Kuću će prodati. Da promijeni mišljenje i posluša drage, dobre ljude, onda bi to ispalo kao predizborna kampanja. To što je on rekao, on će napraviti - rekao je.

U svega par dana skupljeno je više od 34 milijuna, gotovo duplo više nego je potrebno za liječenje u klinici Children's Hospital of Philladelphia. Ganuti djed Vladimir kaže kako nije očekivao toliku pomoć.

- Očekivao jesam pomoć i vjerovao sam, nadao sam se da će ona dosegnuti brojku koja je potrebna, ali da će to biti u tolikoj mjeri, zaista nisam. Hvala svima - poručio je.

