"Djedica-čistač" pulskih ulica ovih dana ima pune ruke posla u čišćenju centra grada. Iza prepoznatljive kapice i,doduše tamne brade koja podsjeća na pomalo "urbanog Djedicu", krije se djelatnik pulskog komunalnog poduzeća, Vedran Sunić (41) iz Pule.

- Ljudi mi prilaze, slikaju se sa mnom. Nasmiješe se kada me vide i to mi je dosta. Osmijeh čuda čini. Djeca me ponekad vuku za rukav i pitaju imam li slatkiše. Naravno, moram i to imati u svojim džepovima, jer je mjesec darivanja, a znamo tko je Djedica. Nije mi problem od plaće čistača izdvojiti nešto novca i svakoga dana tijekom prosinca razveseliti slatkim darovima poneko dijete. Obično dobijem oduševljenu reakciju mališana i to me veseli - priča Vedran.

U komunalnom poduzeću radi pet godina, a toliko je, kazao je, duga tradicija njegovog oblačenje u 'Djedicu-čistača', tijekom cijelog prosinca.

- Želim na taj način razveseliti male i velike u ovo, po malo i tmurno doba, zbog pandemije korona virusa. Svima je teško. Čovjek bi pomislio da je zbog manjeg broja ljudi na ulicama, manje smeća. Ali ja imam posla kao i svake godine do sada i ljuti me jako to nevjerojatno ponašanje pojedinaca koji bacaju smeće gdje god im padne na pamet. Tu sam da to ispravim. Čistim ulice od smeća po centru grada i to gotovo svaki dan, šest dana u tjednu. Volim taj posao, posao na zraku. Svakoga dana dižem se u 4 ujutro. Obučem se i dođem u firmu po radnu odjeću, potrebni alat i već sam prije 6 sati ujutro na ulicama Pule. Malo je mračno i hladno zimi, ali i to ima svoj gušt početi radni dan dok grad spava - rekao je Vedran.

Puljani za njega imaju samo riječi hvale.

- On je teška pozitiva od čovjeka. Vrijedan i pošten, a takvih je malo. Osim toga, već par godina je kao Djedica koji čisti, ušao u srca brojnih Puljana koji ga jedva čekaju vidjeti na jednoj od gradskih lokacija - rekla je jedna Puljanka.

Vedran čisti sedam sati na dan, a posao voli jer je stalno u pokretu. Nakon posla, veseli "djedica-čistač" voli druženje s prijateljima i slušanje heavy metal glazbe.