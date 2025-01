Djelatnici hitne su na izmaku snaga: U danu dođe i do 200 ljudi, nemamo toliko kreveta

Samo u vrijeme praznika obradili smo preko 700 pacijenata. Inače nam dnevno dođe oko 90 ljudi, a sad ih je dolazilo 200 u vrijeme blagdana dane. Bilo je dosta reanimacija, moždanih udara, a bilo je i onih koji su imali problema uslijed prekomjerne konzumacije hrane u blagdanske dane. Jedva stojimo na nogama. U jednom trenu nestalo je ležajeva pa smo pacijente stavljali na ležeća kolica koja se inače nalaze u ambulantnim kolima. Na tome su ležali i po hodnicima jer nismo imali dovoljno mjesta - pričaju nam djelatnici KBC-a Sestre milosrdnice.

Na bolnicu im je dodaju, ogroman pritisak otkako je KBC Zagreb smanjio kapacitete svog hitnog prijama pa pacijente voze u Vinogradsku.

- Ljudi su bili nervozni zbog dužeg čekanja, no radili smo trijažu i one životno ugrožene pacijente primali smo prve, pitanje je do kad će se izdržati ovakav tempo rada koji se ne smanjuje - pričaju nam djelatnici.

24sata dobila su i fotografije na kojima se vidi veliki broj ambulantnih kola u KBC-u Sestre milosrdnice te informacije kako od djelatnika tako i od samih pacijenata da vladaju ogromne gužve na hitnoj.

Kontaktirali su nas i pacijenti koji su čekali i po sedam sati da dođu na red da im se izvadi krv i da dobiju početnu dijagnozu. Nekima su dodaje, jedan od njih, prestali i simptomi dok su došli na red.

Brojnih žalbi bilo je i zato što se nisu javljali na telefon.

- Imamo toliko posla da se nismo stigli javljati. No razumijemo da je obitelj u brizi zbog svog člana obitelji kojeg bi ostavili na hitnoj, no nama je prioritet spašavanje života i pružanje pomoći našim pacijentima - pričaju nam.

Zbog radova i u Vinogradskoj nešto je smanjen i kapacitet za smještaj pacijenata u Klinici za unutarnje bolesti.

'U velikom smo problemu'

- Imamo problem zbrinjavanja pacijenata koji više ne mogu ostati u bolnici, leže predugo zato jer ih obitelji ne žele primiti doma. Jednom je hitna odvezla pacijenticu doma, a muž nije htio otvoriti vrata i primiti je pa smo je ponovno morali zaprimiti. Bilo je svakakvih slučajeva. U svakom slučaju u velikom smo problemu i općenito hitne službe na razini Hrvatske su u lošoj situaciji. Liječnici odustaju od specijalizacije hitne jer je na tom odjelu preteško raditi - navode nam dobro upućeni zdravstveni djelatnici KBC-a Sestre milosrdnice.

Kontaktirali smo dr. Davora Vagića, ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice kako bi provjerili što se događa s hitnom, no rekao nam je da pošaljemo upit mailom te da će nam odgovoriti na radni dan idući tjedan jer da je šefu OHBP-a neradni dan, a da mu se on mora očitovati. Upit smo poslali, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

Inače, djelatnici Vinogradske pričaju nam i kako je veliki problem jer domovi zdravlja slabo odrađuju posao.

- Troše se silna sredstva na stvari koje su mogle biti obrađene u domovima zdravlja kao što se nekad radilo. Npr. kad su u pitanju prehlade, gripe, povraćanja. Te lakše dijagnoze ranije su obrađivali liječnici obiteljske medicine u domovima zdravlja, a danas ljudi s tim simptomima dolaze u bolnicu na hitnu. Problem je što se u domu zdravlja ne može doći do liječnika bez narudžbe pa zato pacijenti dolaze na hitnu kod nas. Domovi zdravlja izgubili su svoju funkciju koju su imali ranije i zagrebačka hitna isto puca po šavovima - pričaju nam djelatnici.

Istovremeno, kad smo istraživali situaciju po zavodima za hitnu, Nastavni zavod za hitnu grada Zagreba odgovorio je da uz povremena odsustva s rada, raspolažu dostatnim brojem liječnika za redovitu organizaciju službe.