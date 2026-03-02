Djelatnici splitskog Zavoda za socijalni rad u bijelom štrajku

Zbog dugogodišnjeg manjka zaposlenih i izostanka mjera nadležnih institucija za stabilizaciju sustava socijalne skrbi, djelatnici splitskog Zavoda za socijalni rad u ponedjeljak su započeli "bijeli štrajk",​ a pridružile su im se i kolege iz drugih gradova, doznaje se u Inicijativi Od šutnje do promjene.

Pokretač štrajka su radnici koji su se organizirali zbog, kako kažu u inicijativi, višegodišnjeg oglušivanja nadređenih na upozorenja o preopterećenosti i nedostatku kadrova, a pridružili su im se i djelatnici drugih područnih ureda i ustanova socijalne skrbi, iako dio zaposlenika, osobito u manjim sredinama, strahuje od mogućih posljedica i sankcija​.

Radnici ističu kako su se na bijeli štrajk odlučili zbog kroničnog nedostatka stručnih radnika i njihov kontinuirani odljev, a o svemu su još prije dvije godine obavijestili nadređene, no pravovremene mjere su izostale. Danas su svi na poslu gdje neće uzimati nove predmete već će rješavati stare, kao i hitne, te neodgodive predmete. Bijeli štrajk bi trebao trajati do ispunjenja zahtjeva, a o svojim namjerama su obavijestili sve relevantne institucije.

Inicijativa "Od šutnje do promjene" je najavila da će se područnom uredu Split danas pridružiti svi Područni uredi H​rvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR​) Splitsko-​dalmatinske županije​ odnosno gradovi Makarska, Trogir, Sinj, Omiš, Imotski, ​Supetar, Kaštela, ali i ​Novi Zagreb, Peščenica, Sisak, Daruvar​ te Nova Gradiška.

"Od šutnje do promjene" je inicijativa koju čini skupina stručnjaka iz socijalne skrbi koja nastoje poslati informacije, ali i molbe za pomoć široj zajednici zbog sve veće zabrinutosti za korisnike sustava socijalne skrbi.