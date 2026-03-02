Pokretač štrajka su radnici koji su se organizirali zbog, kako kažu u inicijativi, višegodišnjeg oglušivanja nadređenih na upozorenja o preopterećenosti i nedostatku kadrova...
Djelatnici splitskog Zavoda za socijalni rad u bijelom štrajku
Zbog dugogodišnjeg manjka zaposlenih i izostanka mjera nadležnih institucija za stabilizaciju sustava socijalne skrbi, djelatnici splitskog Zavoda za socijalni rad u ponedjeljak su započeli "bijeli štrajk", a pridružile su im se i kolege iz drugih gradova, doznaje se u Inicijativi Od šutnje do promjene.
Pokretač štrajka su radnici koji su se organizirali zbog, kako kažu u inicijativi, višegodišnjeg oglušivanja nadređenih na upozorenja o preopterećenosti i nedostatku kadrova, a pridružili su im se i djelatnici drugih područnih ureda i ustanova socijalne skrbi, iako dio zaposlenika, osobito u manjim sredinama, strahuje od mogućih posljedica i sankcija.
Radnici ističu kako su se na bijeli štrajk odlučili zbog kroničnog nedostatka stručnih radnika i njihov kontinuirani odljev, a o svemu su još prije dvije godine obavijestili nadređene, no pravovremene mjere su izostale. Danas su svi na poslu gdje neće uzimati nove predmete već će rješavati stare, kao i hitne, te neodgodive predmete. Bijeli štrajk bi trebao trajati do ispunjenja zahtjeva, a o svojim namjerama su obavijestili sve relevantne institucije.
Inicijativa "Od šutnje do promjene" je najavila da će se područnom uredu Split danas pridružiti svi Područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) Splitsko-dalmatinske županije odnosno gradovi Makarska, Trogir, Sinj, Omiš, Imotski, Supetar, Kaštela, ali i Novi Zagreb, Peščenica, Sisak, Daruvar te Nova Gradiška.
"Od šutnje do promjene" je inicijativa koju čini skupina stručnjaka iz socijalne skrbi koja nastoje poslati informacije, ali i molbe za pomoć široj zajednici zbog sve veće zabrinutosti za korisnike sustava socijalne skrbi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+