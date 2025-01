Josip Dabro, dva maloljetnika i automatsko oružje. To je sumacija zadnjih snimki na kojima je bivši ministar, kako javlja Telegram koji je dobio snimke na uvid. A dobio ih je i DORH.

- Povodom brojnih novinarskih upita, obavještavamo kako se provode izvidi u vezi postupanja bivšeg ministra u Vladi Republike Hrvatske - kažu. No više od toga, ne mogu reći.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Djetetu dao da puca iz 'Kalaša': DORH istražuje nove snimke, Dabro tu pušku ne smije imati

- S obzirom da je sukladno zakonskim odredbama postupanje tijekom izvida tajno, nismo u mogućnosti iznositi dodatne okolnosti te će o utvrđenom, odnosno daljnjim odlukama, javnost biti pravovremeno obaviještena - napisali su kratko.

24sata su kontaktirala i PU vukovarsko - srijemsku, na čijem teritoriju je navodno snimka nastala, no od njih još odgovor nismo dobili. Jedan od dječaka na snimci ispali rafal i pita: 'Da namjestim na pojedinačno?' što pokazuje da je upoznat s oružjem iako u toj dobi nikako ne bi smio biti. Na sljedećoj snimci vidi se još jedan maloljetnik koji također puca iz duge cijevi. Snimke su se dijelile unutar zatvorene WhatsApp grupe. Ako je snimka autentična, Dabro je prekršio nekoliko zakona.

- Zasigurno se može teretiti za posjedovanje automatskog oružja jer to ne smije posjedovati kao civilna osoba, niti smije davati djetetu - govori odvjetnik Anto Nobilo. S njim se slaže i Branko Šerić. - Treba vidjeti što se točno dogodilo, ali u takvim slučajevima je i maloljetna osoba u prekršaju jer ne smiju rukovati oružjem, a on bi u tom slučaju bio poticatelj, pomagač ili i on u izvršenju kaznenog djela općeopasne radnje. Nemam riječi, Divlji Zapad nije bio ovakav. Onda se čudimo nasilju među mladima, a učimo ih ciljati i pucati - govori Šerić.

Po njemu, s obzirom da su uključeni maloljetnici, treba se angažirati i Centar za socijalnu skrb. Zakon o oružju je jasan: Zabranjeno je posuđivanje oružja maloljetnim osobama. Iznimka je samo kad se djeca bave streljaštvom, ali i onda oružjem mogu rukovati samo u streljani i pod nadzorom stručne osobe. Ako idu s roditeljima u streljanu, mogu koristiti samo zračno oružje.

- Prvo, to oružje nitko u Hrvatskoj ne može posjedovati osim vojske i policije. Ne može ni davati djeci. Posjedovanje takvog oružja je kazneno djelo i ide prijava za posjedovanje oružja koje ne možete po zakonu imati. Drugo je ako imate oružje za koje možete dobiti dozvolu, ili oružje za koje imate dozvolu krivo skladištite ili prenosite, onda je to prekršaj, ali kazne su viske: do 4 tisuće eura ili 60 dana zatvora. Što se tiče davanja oružja djetetu, to je prekršaj. Onda se ide dalje u istragu je li to i općeopasna radnja ako je dijete pucalo. Ovisno o dobi djeteta, to može biti i zanemarivanje djeteta ili dovođenje u opasnost. Mi smo se riješili rata i djeca bi trebala biti pošteđena oružja. Stavljati na njih teret baratanja vatrenim oružjem je neodgovorno. U mladim glavama se svašta može dogoditi i krivo posložiti pa se dogode situacije poput Ribnikara u Beogradu - govori kriminalist Željko Cvrtila.

Šerić kaže da je ovo i propust države.

- Kontrolu ilegalnog oružja ova država nikad nije napravila. Nikad. Sve se svodi na to da se apelira na ljude da predaju oružje. Nema pretresa i pregleda. I ovi koji imaju dozvole, zašto se i njima ne pregleda kakvo oružje imaju, imaju li neko oružje mimo dozvole? Zašto se ne vrši povjera prebrojavanjem metaka? Postoji evidencija kupljenog streljiva i trebalo bi se periodički pregledavati kako se troše, ako je lov, streljana ili nešto ovako što se ne smije. Pa čak se u vojsci to provjerava! I onda ćemo se čuditi kad nasilje u ovoj državi poraste. Što smo napravili od ove države? U Vladu će opet doći neki pucač, trebamo se trgnuti- zaključuje Šerić.

Pucanje iz auta - općeopasna radnja

Kad je u pitanju ona prva snimka na kojoj Dabro puca iz pištolja kroz prozor automobila u pokretu, Šerić i Nobilo se slažu: općeopasna radnja.

- Ima ispruženu ruku, vodoravno sa zemljom i puca u nepoznato. Mogao je tamo netko prolaziti pa bi došlo do tragedije - govori Nobilo.

Kad je snimka tek puštena u javnost, Dabro je tvrdio da su to manevarski metci, što će u istrazi morati i dokazati. Stručnjaci su za 24sata rekli da sumnjaju da Dabro govori istinu.

- Ako kaže da je ispucavao manevarsko streljivo, ono ne može tako pucati poluautomatski bez pojačnika unutar cijevi. Za takvo što pištolj treba preraditi pa ga prijaviti u drugu kategoriju oružja. Samo tvrtka, koja može unajmljivati oružja za filmsku produkciju, može imati takve pištolje. Privatna osoba to ne može - upozorio je stručnjak upućen u regulaciju i dodao da se manevarski metci ne mogu tak serijski ispucavati iz pravog neprerađenog pištolja.

Dabro je dugogodišnji član Streljačkog društva Sokol iz Privlake čiji je predsjednik Zlatko Martinović. On je novinarima rekao kako je Dabro lovac i ima dozvolu za lovačko naoružanje, kao i za pištolj. Nakon što je svoj pištolj upotrijebio na otvorenom prostoru Dabro je prekršio stanoviti etički kodeks streljačkog društva i streljaštva kao sporta.

- Kao sportsko streljačko društvo nemamo definirane sankcije ukoliko neki od članova učini što je učinio Dabro. To se smatra neetičkim ponašanjem i svaki član sam sebe diskreditira takvim činom. Mi svoje članove neprestano upozoravamo da se oružje koristi savjesno, da se ne koristi na otvorenom prostoru nego isključivo na streljanama. Nemamo obvezu izbaciti ga iz kluba, a i nemamo tu namjeru; on ostaje član koliko god želi, kao i svi drugi koji se mogu baviti streljaštvom. Postoje zakonske norme vezane za posjedovanje i nošenje oružja, ali također treba reći kako nije definirano na koji način vlasnik pištolja s dozvolom treba nositi svoje oružje na streljanju pa ga tako može nositi u vrećici, koferu ili pak u džepu ili pretincu automobila - rekao je Martinović dodajući kako se oko svega podigla prevelika buka

Upitan saborski mandat

Zvali smo i Ivana Penavu, predsjednika Domovinskog pokreta, i pitali ga stoji li stranka iza Dabre i hoće li pokrenuti stegovni postupak. Njegova asistentica kaže da Penava neće komentirati ovu situaciju. Umjesto njega, to je u Saboru napravio član DP-a Ivica Kukavica. Dovodi li ova snimka, na kojoj maloljetnicima daje da pucaju iz kalašnjikova, pod upitnik njegov povratak u Sabor, Kukavica kaže da je to 'sada možda nova tema'.

- To nije tema sada ni nas ni Vlade i ako je to pod istragom neka institucije rade svoj dio posla. Sasvim sigurno će stranka i Dabro donijeti najbolje odluke u interesu stranke, hrvatske države i Vlade. U narednih nekoliko dana ćemo sigurno odlučiti o tome - rekao je i dodao da će do sjednice Mandatno-imunitetnog povjerenstva koje odlučuje o aktiviranju Dabrina zastupničkog mandata 'imati informaciju'.