Hrvat koji je čuvao papu Franju za 24sata otkrio: 'Tužan sam, on nas je sve poznavao'

Jutro koje je za Ivana Šarića trebalo biti uobičajeno, brzo se promijenilo. Spremajući se za večernju misu, primio je poruku koja ga je duboko potresla: papa Franjo je preminuo.

– Jutros nisam imao misu, spremao sam se za večerašnju misu, došla mi je poruka da je papa umro i odmah sam se naježio – rekao nam je Šarić, bivši pripadnik elitne Papinske garde i svećenik hrvatskog porijekla.

Šarić je jedan od rijetkih Hrvata koji su nosili prepoznatljive odore Švicarske garde – obrambene snage Vatikana čiji korijeni sežu u 1506. godinu. Tada je papa Julije II. zatražio od švicarskih kantona da mu pošalju 200 vojnika kako bi branili Papinsku Državu. Danas garda broji 135 pripadnika, među kojima su 99 gardista, 31 dočasnik, 3 časnika, jedan kapelan i jedan zapovjednik – i jedinstvena je takva vojna formacija u svijetu.

Prvi Hrvat koji je ikad postao član Švicarske garde bio je Aleksandar Barbarić. Nakon njega, vrata ove elitne postrojbe otvorili su i drugi Hrvati: Štefan Radoslav Brauer, Željko Pavelko, Andrew Galantay, te konačno i sam Ivan Šarić koji se prisjetio kako su mu dani u gardi ostali duboko urezani u sjećanje, posebno susreti s papom Franjom.

– Bila je to promjena nakon pape Benedikta. Riječ je o dva različita pape, po samom pristupu. Papa Franjo se odmah po dolasku preselio bliže ljudima i gardistima. Imao je običaj pružiti ruku gardistima kada bi prolazio pored njih. Tako sam i ja par puta pružio ruku kada je prolazio pored mene – kazao je Šarić.

Dodao je kako je papa Franjo bio izuzetno pristupačan te je znao prepoznati gardiste.

– Pozdravljao sam ga s "Ave Maria Purissima", kao što mi kažemo "Hvaljen Isus". Jednog dana me se sjetio, iako u odorama svi izgledamo isto, on je meni prvi rekao taj pozdrav. Ja mu nisam znao odgovoriti pa smo se obojica nasmijali. To mi je ostalo duboko urezano – prisjetio se s osmijehom.

Papa Franjo viđao se s gardistima redovito, a Ivan kaže da su se sretali dva do tri puta tjedno. I nakon što je napustio gardu i zaredio se za svećenika, njihova povezanost nije nestala.

– Kada sam napustio Švicarsku gardu, imao sam oproštaj, kao i svaki gardist. Tada smo razgovarali o pozivu kojeg sam na kraju i izabrao. Posjetio sam ga ponovno u Vatikanu kada sam se zaredio – ispričao je.

Dok je služio u gardi, gdje je nosio čin razvodnika, nije doživio smrt pape tijekom mandata. No sada, kaže, zna da će garda imati posebnu ulogu i u ispraćaju pape Franje.

– Garda će biti prisutna kada tijelo pape bude izloženo u bazilici i tijekom samog sprovoda – kazao je, dodajući:

– Tužan sam, jučer sam ga slušao u autu i njegov glas je već bio težak – zaključio je Šarić, koji se pridružio gardi u vrijeme pontifikata pape Benedikta XVI., a služio i pod papom Franjom, koji ga je – kako se čini – zapamtio više nego što bi itko očekivao.