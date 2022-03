Djevojčica koja je pjevala 'Let it go' sada je kod bake u Poljskoj

U moru tužnih i sumornih priča iz Ukrajine, prije nekoliko dana pojavila se i jedna lijepa, pozitivna, dirljiva... Jedna djevojčica rastopila je srca javnosti pjevajući dječju hit pjesmu 'Let it go' iz Disnyevog animiranog filma Frozen u jednom kijevskom bunkeru.

POGLEDAJTE VIDEO: Djevojčica pjeva Let it go

Izmamila je osmijeh na lica svih prisutnih. Na trenutak su zaboravili na strah i granatiranje glavnog grada Ukrajine, kao i gotovo cijelog teritorija te države. Identitet te djevojčice sad je poznat javnosti.

Amelia Anisovič ima sedam godina. Idina Menzel, američka glumica i pjevačica originala, kao i skladateljica Kristen Anderson-Lopez, poslali su djevojčici poruku podrške.

No, mnogi su se bojali da će 'djevojčica s prekrasnim glasom', kako ju je opisala Anderson-Lopez, postati još jedna tragična žrtva ruske invazije na Ukrajinu.

Nasreću, otkriveno je kako je nakon šest dana u bunkeru, preživljavajući gotovo bez hrane i vode, mala Amelia završila naporno dvodnevno putovanje do Poljske, a sada živi na sigurnom s bakom. Putovala je sa svojim 15-godišnjim bratom Mišom, dok su majka Lilia i otac Roman ostali u Kijevu.

- Oduvijek sam znala da je Amelia jako talentirana i slatki anđeo, a sada to zna cijeli svijet. Ali tragedija je što je ona samo zvijezda zbog toliko smrti i razaranja. Bila sam tako tužna kad sam morala pustiti djecu, ali druge nije bilo. Najvažnija mi je njihova sigurnost - poručila je majka Lilia (39) za The Sun.

