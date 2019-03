Djevojčice otišle u šumu: 'Čudo je da su preživjele takav teren'

Sestre Carrico, Leia (8) i Caroline (5) su u petak navečer otišle iz svog doma u Benbowu blizu Sacramenta u Kaliforniji. Spasilačke službe krenule su u veliku potragu za njima, a skoro dva dana kasnije pronašli su ih u šumi, nešto više od dva kilometra dalje od njihove kuće, javlja Mirror.

#searchandrescue #update Leia and Caroline were found approximately 1.4 miles south of their residence near Richardson's Grove. Here's a first look from the scene where first responders located the girls.

Press release with more information as soon as possible today. pic.twitter.com/k2bUTQOtrt