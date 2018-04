Djevojčici stradaloj na zebri operirali ruku, nogu i zdjelicu

Hoće li curice biti dobro, ispitivala je vozačica (21), koja je u Štefanju kraj Bjelovara u četvrtak u Chevrolet Tacumi naletjela na dvije učenice (13).

Policija je utvrdila da je vozila prebrzo da bi stala kad je vidjela curice na zebri.

- Hvala Bogu da su naše učenice stabilno - rekla nam je u petak vidno potresena ravnateljica Zlata Haloš, čije su dvije učenice teško ozlijeđene u naletu osobnog automobila ispred škole. Kako su nam rekle obitelji stradalih 13-godišnjih učenica 7. razreda, Lana, koja živi oko dva kilometra od škole, ima slomljena rebra i nalazi se u Dječjoj klinici u Klaićevoj u Zagrebu. Djed i baka kazali su kako se nadaju najboljem jer se njihova mlađa unuka dobro oporavlja, ali ne znaju kad će se vratiti kući. Lanine roditelje nismo zatekli u obiteljskoj kući u Starom Štefanju.

'Nadamo se najboljem'

Stanje Ane, koja živi u osam kilometara udaljenoj Narti, na putu za Bjelovar, malo je kompliciranije, kako nam je u petak na telefon rekao njezin otac Ivan dok je sa suprugom bio u čekaonici KBC-a Rebro čekajući završetak operacije koja je bila počela oko 14 sati.

- Nadamo se najboljem i vjerujemo u to, kao i Ana, koja je razgovarala s majkom. Ana ima prijelom zdjelice, noge i ruke, ali vjerujemo da će liječnici učiniti sve kako bi naša Ana opet bila vesela i razigrana djevojčica - kazao je njezin otac Ivan.

Dok roditelji strepe nad sudbinom djece, u školi koju pohađa 86 djece upozoravaju kako bi se trebalo nešto bitno mijenjati jer bi sigurnost trebala biti na prvome mjestu.

- Početak i završetak nastave prilagodili smo redu vožnje autobusa, jer učenici mahom putuju redovnom linijom koja povezuje Čazmu i Bjelovar. Jasno nam je da je riječ o međugradskoj prometnici, ali bi se nešto trebalo učiniti da se ovakve stvari ne događaju - ističe ravnateljica.

Načelnik Općine Štefanje, Ivo Emić, pojasnio nam je kako je prije nekoliko dana razgovarao s direktorom Hrvatskih cesta te da je traženo da postave “radare” koji će vozače upozoravati na brzinu.

- To je jedno od rješenja, i očekujemo da će HC uvažiti naš zahtjev jer je to jedno od rješenja koje vodi prema smirivanju vozača koji vole pritisnuti papučicu gasa - poručuje Emić. Dodaje kako se nada da bi to moglo obuzdati vozače, koji poput 21-godišnje vozačice ne čitaju znakove ograničenja koji upozoravaju na školu.