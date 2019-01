Djevojčicu (13) pronašli živu: Ubili su joj roditelje, a nju oteli

James (56) i Denise (46) Closs iz Wisconsina su ubijeni u pucnjavi u listopadu prošle godine u njihovoj kući. Njihova kći Jayme (13) je nakon toga netragom nestala. Policija ju je nakon tri mjeseca našla živu u gradu Gordon, nedaleko od mjesta gdje je zadnji put viđena.

Policija je privela muškarca koji je osumnjičen da je oteo curicu. Policija kaže da je istraga u tijeku i da zasad ne mogu davati nikakve detalje.

Prije nego što je javljeno da je Jayme nestala, služba 911 je dobila misteriozan poziv iz kuće obitelji. Čula se neka buka u pozadini kao da je riječ o borbi. Izgleda da je James otvorio vrata i da je prvi bio ubijen, a da je Denise s mobitela nazvala 911. Čuli su se glasovi, ali policiji nije mogla razabrati o čemu govore.

#FBIMilwaukee needs your help, as the search continues to bring home 13 year old Jayme Closs, now missing & endangered after her parents were found dead in their home in Barron, WI early this week. Call the tip line 1-855-744-3879.#FindJayme pic.twitter.com/rNELlQKJb6