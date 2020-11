Djevojčicu (16) iz Hrvatske otac i sin držali kao seksualnu robinju na Floridi pune dvije godine

<p>Jordan Jysae Pulido (26) i njegov otac Roberto Santana-Jiménez (61) uhićeni su na Floridi zbog trgovanja seksualnim robljem, a njihova žrtva je 16-godišnja djevojčica iz Hrvatske. Istraga slučaja počela je prije dvije godine, a obojici prijeti kazna zatvora od deset godina do doživotne.</p><p>Federalni agenti surađivali su s Ministarstvom unutarnjih poslova u Hrvatskoj, a <a href="https://en.mundohispanico.com/florida-jordan-pulido-forced-a-teenage-girl-to-be-his-lover/" target="_blank">Mundo Hispánico</a> objavio je kronologiju slučaja.</p><p>Pulido je u lipnju 2018. godine došao u Hrvatsku, kako bi se našao s djevojčicom i imao s njom seksualni odnos. Pulido se spojio s njom godinu dana ranije na društvenoj mreži i s njom se sprijateljio. A onda je 14. lipnja 2018. godine došao u Hrvatsku, te je svom ocu Santana-Jiménezu ispričao da ima prijateljicu s kojom je imao seksualni odnos, ali da živi u Istočnoj Europi i da je želi dovesti u Ameriku.</p><p>Santana-Jiménez je pomogao sinu da je u srpnju iste godine dovede u Ameriku, ali nije poznato kako ju je uspio uvesti u zemlju, obzirom da je maloljetna. Djevojčica je otada živjela u Tampi na Floridi, kao Pulidova seksualna robinja. No, nakon što je djevojčica prijavljena kao nestala na području Koprivničko-križevačke županije, hrvatska policija zatražila je pomoć američkih agenata.</p><p>Jedini trag koji je hrvatska policija imala bio je njezin profil na društvenoj mreži i prijatelji na mreži. Američki agenti počeli su pratiti profil, a potom istražili imena Amerikanaca koji su u lipnju 2018. putovali u Hrvatsku.</p><p>Nakon dvije godine istrage identificirali su Pulida, inače kubanskog podrijetla, kao osumnjičenog da je prisilio maloljetnu Hrvaticu na seksualni odnos. Prema optužnici, njegov otac je cijelo vrijeme znao što mu sin radi sa zatočenom djevojčicom, a 24. rujna ove godine konačno je stiglo odobrenje suca da se obojicu uhiti i to po više točaka. Uhićeni su 1. listopada u koordiniranoj akciji u domovima obojice, a djevojčica je spašena.</p><p>Agenti istražuju je li Pulido prisiljavao djevojčicu na seksualne odnose i s drugim muškarcima.</p>