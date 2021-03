Lucinda Taylor-Milne (33) je putovala središtem grada Sheffielda u jutarnjim satima, a njezina kći Lola je pod hitno morala na zahod.

Majka je odmah odjurila do Starbucksa i zatražila da ih puste na WC, ali tvrdi da su joj rekli da je toalet zatvoren, a osoblje nije imalo ključ.

Zatim je išla do kafića Caffe Nero, te trgovine Boots i Marks & Spencer, ali opet su joj rekli da toaleti nisu otvoreni na sva tri mjesta.

Lucinda je rekla kako je osoblje u posljednje dvije trgovine moglo vidjeti kako je njezina kći bila vidno uznemirena i uspaničena, toliko da je izustila:

'Molim vas, moram na toalet', ali osoblje je i dalje nije puštalo na WC zbog pravila koja su na snazi zbog COVID-19.

Mami i kćeri je napokon bilo dopušteno koristiti McDonald'sov WC - unatoč tome što su ih ranije odbili.

Majka je cijeli incident snimila, zbog čega su je ljudi kritizirali, ali Lucinda se obranila i rekla da nije snimila incident, onda ljudi ne bi to shvatili ozbiljno i vidjeli koliko je situacija zapravo bila uznemirujuća.

Zbog cijelog događaja mama sada poziva osoblje koje radi u sličnim prodajnim mjestima da naprave iznimku kada je to potrebno.

- Lola je plakala je i govorila: 'Molim te, trebam na WC', kada smo išli u trgovine Marks & Spencer i Boots. U te dvije trgovine se jasno moglo vidjeti da je moja kći uznemirena, ali su joj ipak rekli ne. Počela sam paničariti i bila sam uznemirena jednako kao i moja kćer koja mi je zatim rekla je: 'Ne želim mokriti u gaće' - ispričala je majka.

Četiri autobusa do bolnice

Lucinda je rekla da su se ona i njezina kći zapravo uputile na pregled u bolnicu, a na putovanju su prošle kroz čak četiri autobusa. U Starbucksu su im odmah rekli da ne mogu koristiti zahod jer je zatvoren zbog Covida.

- Tada sam otišla do Caffe Nera i tamo je bio veliki natpis da su im toaleti zatvoreni. Rekla sam: 'Oprostite, mogu li koristiti vaš toalet?', na što su oni su rekli: 'Ne, zatvoreno je'. Vratila sam se do Greggsa da vidim je li moja narudžba spremna, ali rekli su da će trebati još barem tri minute, pa sam odjurila do Bootsa - prepričala je majka.

Tamo je razgovarala sa osiguranjem koje joj je reklo da su toaleti zatvoreni i da ih nitko ne smije koristiti, iako je majka rekla da toalet treba njenoj kćeri. Ista stvar joj se dogodila u M&S-u.

Na kraju cijelog incidenta se oglasila tvrtka Boots and Marks & Spencer koja se ispričala zbog uzrujanosti Lucinde i Lole, obećavši da će razgovarati sa svojim osobljem.

- Žao nam je zbog neugodnosti koje smo nanijeli Lucindi i njezinoj kćeri te se ispričavamo zbog svega što su Lucinda i njezina kći doživjele. Morali smo privremeno zatvoriti zahode u našoj trgovini Fargate zbog trenutnih ograničenja zbog korona virusa, ali smo se pobrinuli da svi naši zaposlenici sada znaju da mogu otvoriti zahode kupcima u ovakvim situacijama - izjavio je glasnogovornik tvrtke Boots, piše The Sun