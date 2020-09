Djevojka (23) je bila na team buildingu u adrenalinskom parku i pala sa 7 metara visine

<p>Adrenalinski parkovi u Hrvatskoj sve su popularnija destinacija za sve one željne malo adrenalina. Na žalost, u subotu oko 12:40 sati, na području Baranje, 23-godišnja djevojka pala je u adrenalinskom parku Zlatna greda sa elementa visokog sedam metara.</p><p>Naime, zbog teškog pada djevojka je zadobila teške tjelesne ozljede opasne po život. Djevojci su u pomoć odmah priskočili vodiči te je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek gdje se liječnici bore za njezin život.</p><p>- Nastavljamo istragu kako bi vidjeli sve okolnosti koje su dovele do ovog nesretnog događaja – rekao nam je Zoran Kon, glasnogovornik PU Osječko-baranjske.</p><p>Djevojka se i dalje nalazi u bolnici te joj se stanje nije mijenjalo, a osoblje bolnice se i dalje bori za njezin život.</p><p>- Djevojka je i dalje u bolnici te joj se stanje nije bitno mijenjalo – zaključio je glasnogovornik.</p><p>Iz uprave Adrenalinskog parka Zlatna greda rekli su kako su šokirani događajem i nadaju se da će djevojka biti dobro.</p><p>- Djevojka je kod nas bila na ručku i team buildingu uz kolege iz firme. Mislim da je djevojka iz Osijeka. Dva puta je koristila gornje elemente bez problema, a treći puta je pala. Svi smo šokirani događajem i nadamo se da će biti dobro, iz bolnice su nam rekli da je njezino stanje stabilno – potvrdio nam je Jasmin Sidaković iz Adrenalinskog parka Zlatna greda.</p><p>Gornje sprave koje je djevojka uz svoje kolege koristila i s kojih je nesretno pala visoke su sedam metara. Čim je pala do nje su dotrčali vodiči, stavili ju na bok i žurno zvali hitnu pomoć i upravu parka.</p><p>- Zvali su nas vodiči i odmah smo iz domova došli u park. I dalje surađujemo s policijom da otkrijemo kako je došlo do ove nesreće – nastavio je Jasmin.</p><p>Još nisu utvrđene sve okolnosti njezinog pada, a iz parka tvrde kako se sprave redovno testiraju te kako tu nije bilo greške.</p><p>- Naša je oprema bila ispravna, svake godine firma koja nam je i napravila park testira svu opremu i pregledava se svaki šaraf, to košta 1000 eura ali nam je sigurnost posjetitelja na prvom mjestu. Ispravnost su nam potvrdili i iz policije – zaključio je Jasmin.</p><p>I dalje se razgledaju moguće okolnosti pada i uzimaju u obzir sve mogućnosti. Dan kasnije, adrenalinski park je ponovno otvoren za posjetitelje te su se pred stijenom za penjanje i užetom za hodanje već stvorili redovi zainteresiranih posjetitelja, svi od onih najmlađih do starijih.</p><p>- Ja sam tada bio ovdje, meni je to uistinu bilo strašno – rekao nam je jedan od zaposlenika adrenalinskog parka koji je svjedočio padu i pomogao nesretnoj djevojci.</p>