Djevojka ga polijevala kipućom vodom, tukla i rezala nožem...

Britanac Alex Skeel (22) je upoznao svoju djevojku Jordan Worth (22) kada su oboje imali 16 godina. Išli su zajedno u glumačku školu u Bedfordu. Sada je Jordan osuđena na sedam i pol godina zatvora jer je Alexa godinama mučila.

Alex je za Daily Mail ispričao što mu se događalo u vezi koji je trajala šest godina.

- Prve tri godine sam trpio psihički teror. Kontrolirala mi je Facebook profil, prisilila me da joj dam svoju lozinku. Izolirala me od društva - kaže Alex o Jordan koja je krenula na izobrazbu za učiteljicu.

Kasnije je nasilje postalo i fizičko.

- Ako ju nisam slušao, ozlijedila bi me nožem, polila kipućom vodom ili me potjerala iz spavaće sobe pa sam morao spavati u dnevnom boravku na podu. Moje rane su se upalile. Srećom, liječnici su mi mogli pomoći. Tukla me i po glavi zbog čega sam zadobio ozljedu mozga - kaže Alex. Susjed para je na sudu svjedočio kako je više puta čuo vikanje u kući.

- Prestani, to me boli - vikao je Alex. U lipnju 2017. jednom je susjedu prekipjelo, a vidio je i Alexa kako izlazi iz kuće s opeklinama na rukama i masnicom ispod oka. Kada je Alex toga dana došao doma, susjed je opet čuo zapomaganje i tada je nazvao policiju.

- To nije bilo lako prekinuti. Kontrolirala me. Kada sam jednom završio u bolnici jer me ozlijedila, cijelo je vrijeme bila uz mene. Bio sam sam s liječnikom samo prije operacije pa me pitao da li mi je pametno se vraćati u tu kuću - rekao je Alex.

Liječnik je tada sve prijavio policiji no policija nije mogla ništa napraviti bez Alexove izjave.

- Tada sam se previše bojao posljedica - rekao je Alex i objasnio sudu zašto je šutio.