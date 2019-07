Djevojka u kutiji: Silovali su me i tukli svaki dan sedam godina

Kada je Colleen Stan, tada dvadesetogodišnjakinja, krenula na tulum, nije se ni nadala da će taj dan postati prvi dan njezinog zatočeništva idućih sedam godina. Stopirala je i pokupila ju je naizgled sretna, nasmiješena obitelj s malim djetetom.

No umjesto da ju odbace na tulum, odvezli su ju 150 kilometara dalje u svoju kuću u Red Bluffu u Kaliforniji. Cameron Hooker (23) i njegova supruga Janice zaključali su ju u kutiju nalik na lijes. Njezinu horor priču je Channel 5 pretvorio u film - Djevojka u kutiji.

'Imala sam čudan osjećaj'

Collen je ispričala kasnije medijima da je često stopirala, no da je imala grozan osjećaj kada je ušla s bračnim parom u automobil. Nekoliko kilometara od mjesta gdje su ju pokupili su stali na benzinsku kako bi otišla na zahod.

- Glas u glavi mi je govorio da skočim kroz prozor i trčim što me noge dalje nose - rekla je za People Magazin, prenosi Sun. No, umjesto da posluša taj glas, Colleen ga je pokušala urazumiti. Govorila si je da je blesava i da se ništa neće dogoditi. Ušla je u auto s njima. Tada je spazila čudan predmet, tešku drvenu kutiju s rupom koja je bila na sjedalu do njezinog.

Foto: Screenshot/youtube

- Kasnije sam saznala da je to 'kutija za glavu' - ispričala je. Pola sata kasnije je Hooker skrenuo s ceste i stao. Zavezao je Colleen i zaključao joj glavu u posebno izrađenu kutiju koja je imala zvučnu izolaciju. Kada su došli u njihovu kuću, skinuli su joj kutiju s glave i odveli u podrum. Vezali su je lancima za grede i stavili povez na oči. Hooker ju je silovao i tukao, a zatim "proslavio" otmicu seksom sa svojom ženom na stolu pokraj Colleen.

- Bila sam prestravljena. Janice je gledala Camerona kako me muči, a zatim su se seksali ispred mene. Bila sam uvjerena da će me ubiti - ispričala je Colleen. To je bio tek početak njezinih muka. Nakon svega su ju smjestili u kutiju koja je bila prekratka za nju pa je morala sjediti doslovno 24 sata dnevno. Nisu ju puštali van.

Bila u 'lijesu' 23 sata dnevno

Kada se par preselio u drugu kuću, Hooker je izgradio kutiju nalik na lijes. Colleen je morala biti u njemu cijelo vrijeme, a držali su ju pod svojim krevetom. Bila je zaključana u njemu 23 sata dnevno, a onih sat vremena što su ju pustili van su ju silovali, tukli i mučili. Morala je obavljati nuždu u spremniku kojeg je držala pod nogama jer nije imala mjesta. Kroz malu rupu dobila bi svjež zrak, a tijekom ljeta bi temperatura u njemu narasla do 38 stupnjeva. Cijelo vrijeme nije smjela proizvesti niti zvuk.

Hooker joj je govorio da je član sumnjive organizacije koja će ubiti i nju i cijelu njezinu obitelj ako pokuša pobjeći ili ako ne napravi sve što joj kažu. Prijetili su ju da će ju "pribiti na križ" ili upucati. Kako bi dobila malo milosti od sadističkog para, Colleen je s njima potpisala "robovlasnički ugovor".

Da bi cijela situacija bila još bizarnija, Cameron je odveo Colleen da vidi svoje roditelje, no ona ih je uvjerila da je sve u redu i da je on zapravo njezin dečko. Bojala se da ih ne ubije organizacija čiji je Hooker bio član. Oni su pak mislili da se Colleen pridružila nekakvom kultu i prihvatili su sve što im je rekla. Čak su i fotografirali "sretan par".

Foto: Screenshot/youtube

S vremenom je Colleen sve dulje smjela biti vani lijesa. Išla je na dvorište i brinula se o djeci Hookerovih. Svejedno nije bježala zbog silnih prijetnji.

Supruga prekinula torturu

Njezine muke su došle kraju kada je Hooker zatražio da mu Colleen bude druga žena. To je razbjesnilo Janice i odlučila je sve priznati policiji. Rekla je Colleen da tajno, opasno udruženje u kojem je Hooker zapravo ne postoji i da su sve to puste prijetnje. Iako je isprva uživala u sadističkim mučenjima Colleen, Janice joj je kasnije priznala da je i sama žrtva Hookerovog nasilja i to od trenutka kada su se upoznali. Imala je 15 godina.

Tijekom seksualnih "igrica" bračnog para, Hooker bi bičevao Janice, vješao ju na drvetu, držao joj glavu u kanti vode do trenutka kada bi se umalo ugušila. Kada ne bi pristala na takav seks, tukao bi ju. Zato je, objasnila je Janice, potpisala ugovor sa svojim suprugom u kojem je pristala da otmu novu djevojku koja će biti njihova seksualna robinja - i to je bila Colleen.

Foto: Screenshot/youtube

U kolovozu 1984. Janice je odvezla Colleen na autobusnu stanicu i pobjegla sa svoje dvije kćeri. Colleen je tada nazvala Hookera i rekla mu da ga ostavlja nakon čega je on počeo plakati. Nije prijavila otmicu niti nasilje mjesecima i zvala je Hookera u nadi da će se promijeniti. Upravo je Janice bila ta koja je rekla policiji sve što je njezin suprug radio.

Dobio je 104 godine zatvora

Optužila ga je za otmicu, mučenje, silovanje i ubojstvo još jedne djevojke, Marie Elizabeth Spannhake koja je nestala 1976. godine. Svjedočila je protiv svog supruga i dobila imunitet. On je dobio 104 godine zatvora.

Tijekom suđenja je vještak zaključio da Colleen pati od Stockholmskog sindroma, stanja kada se žrtve otmice počnu zaljubljivati u svoje otmičare zbog jakog stresa pod kojim se nalaze. Kasnije se uspjela toga riješiti.

Colleen je završila školu za računovođu i imala niz nesretnih brakova zbog svoje prošlosti.