Djevojku (18) s poteškoćama u razvoju tjerali da jede blato...

Djevojku su maloljetnici pozvali na druženje na igralište, a zatim se na njoj brutalno iživljavali. Pojedi to, to je fino, govorili su nudeći joj izmet s poda. Nesretnica je uzela izmet i strpala ga u usta, a zatim gotovo povratila.

Sve to popratila je salva smijeha i podrugivanja. Na drugoj snimci natjerali su je da u usta ugura grančicu drveta kako bi se ispovraćala, no nije uspjela.

- Ma nemoj to snimati, nije zanimljivo kad se ne može ispovraćati. Pljuvati svatko može - sugerirala je zlostavljačica dječaku koji je sve to snimao. Na trećem videu djevojku s teškoćama tjeraju da jede lišće.

Djevojka je polaznica škole za djecu s intelektualnim teškoćama u središnjoj Hrvatskoj. Jedva je punoljetna, no intelektualno je na razini djeteta i vjerojatno nije bila svjesna što od nje traže.

Ravnatelj tvrdi da se to nije dogodilo u njihovoj ustanovi

Čim smo dobili užasavajuću snimku nazvali smo ravnatelja ustanove.

- Taj se događaj nije dogodio u našoj ustanovi. Nisam obaviješten o snimci niti o sadržaju koji djeca dijele na društvenim mrežama. Djevojčica je pod pojačanim nadzorom. Takvo ponašanje nije dopušteno u našoj ustanovi. Mi odgovaramo za dijete kad je unutar ustanove. Svi su pod konstantnim nadzorom - rekao je.

Prošle godine druga grupa maloljetnika natjerala ju je da se skine gola, a zatim su te fotografije objavili na društvenim mrežama. Tad još maloljetna, djevojka također nije bila svjesna što radi.

Već tad, prije godinu dana, s njezinim su slučajem roditelji upoznali policiju i nadležne službe.

- Htio sam da se malo osamostali. Inače uvijek izlazi uz moju pratnju, no želio sam da se druži s drugom djecom i osjeti malo slobode. Puštao bih je na sat ili dva na druženje s vršnjacima jer ionako nema drugih prijatelja osim onih u školi - objašnjava nam otac koji je već tad uvidio razmjere problema.

Otac: Nije prvi put

Fotografije su uklonili s interneta, a on i kći su u tretmanu nadležnog Centra za socijalnu skrb te im u školi stručno osoblje pruža potporu.

- Policija je tad otkrila počinitelje. Ne znam što je bilo s njima jer nikad nisam dobio informaciju tko su oni, no situacija se nakon toga smirila i bilo je sve u redu do ovog incidenta. Sve je započelo prije nekoliko mjeseci kad bi je zvali na telefon. Nekad sam se i ja javio pa bi prekinuli. No nisam imao pojma da je ovako dramatično. O svemu su me obavijestili iz škole. Snimku nisam vidio jer jednostavno ne bih mogao to gledati - nastavlja očajni otac kojeg smo zatekli pri izlasku iz policijske postaje.

Djevojka kaže da ne zna zašto je to radila i da većinu djece koja su je natjerala na gnjusni čin ne poznaje. Neke od njih upoznala je tijekom ljeta na lokalnom okupljalištu mladih.

- Zovu me na telefon i pitaju hoću li ići na igralište. Kad dođem, onda me zezaju i vrijeđaju me. Nagovaraju me da skočim na auto ili se popnem na krov auta - prepričava nam ona djetinje naivno nesvjesna da time ugrožava život.

Otac se nadovezuje kako bi tu djecu susreli šećući po gradu, a njegova je kći zbog toga bila uvijek uznemirena. Primijetio je i unazad mjesec dana da se ponaša drugačije, no kaže da nije znao što se zapravo zbiva. No ovo nije prvi put da se maloljetnici iživljavaju nad djecom s teškoćama, doznajemo u školi koju djevojčica pohađa.

- Naši učenici su djeca ograničenih mentalnih sposobnosti i znali smo imati situacija u kojima su ih, uglavnom vršnjaci, kad postanu punoljetni, nagovarali da potpišu ugovore za mobitele te tako natjerali žrtve da plaćaju skupe uređaje umjesto njih ili je bilo drugih sličnih materijalno-pravnih situacija.

Ona je dobra učenica

U ovom slučaju o svemu nas je obavijestila policija koja je dobila prijavu svjedoka incidenta od prošle subote. Naša učenica u razgovoru je priznala da je ona na toj snimci koju smo pregledali i sve smo odmah prijavili nadležnom centru. Obavijestili smo i roditelje koji nisu znali kroz što njihova kći prolazi. Ona zadnjih tjedan dana nije bila na nastavi, a čim se vrati, uključit ćemo je u naš tretman - pojasnile su nam psihologinja i socijalna radnica škole koju djevojka pohađa.

Dodale su kako je djevojka inače uključena u brojne školske aktivnosti te uspješno sudjeluje u dramskim nastupima i sportskim natjecanjima.

Dobra je učenica s kojom nemaju problema. Procjenjuju kako ima dobre motoričke i radne sposobnosti, a do okončanja školovanja ostalo joj je još svega nekoliko mjeseci.

- I nakon mature ona ima kod nas pravo još sljedeće tri godine na praćenje i tretman kako bismo se osigurali da smo je osposobili za život - istaknuli su u školi.

Inače, djevojka potječe iz obitelji skromnih životnih uvjeta te je jedinica.

- Ona je inače jako dobra i poslušna te s njom nemamo problema. No sad moramo preorganizirati život. Mislim da do svega toga ne bi došlo da nije mobitela i društvenih mreža. Smiju joj se da ide u specijalnu školu, no po ponašanju su djeca iz njezine škole puna bolja od ovih koji idu u redovite programe. Nisam htio da bude potpuno nesamostalna, no sad sam joj oduzeo mobitel s internetom i dobila je samo onaj obični s kojeg može telefonirati. I dalje ću joj dopuštati druženja s prijateljima, ali isključivo pod mojim nadzorom - nastavlja otac koji pojašnjava kako je spreman svaki put djevojku otpratiti do igrališta te je pričekati u blizini kako bi se uvjerio da je sve u redu.

Centar za socijalnu skrb nije odgovorio na naš upit

Kaže kako vjeruje da se ništa posebno neće dogoditi sa zlostavljačima jer je riječ o maloljetnicima, a kaže kako on i njegova obitelj na raspolaganju imaju pomoć socijalnih radnika u Centru za socijalnu skrb i djelatnika škole koji im izlaze u susret.

- Želio sam je priviknuti da je među djecom, da nije stalno uz roditelje. No čim druga djece primijete da je drugačija, loše se ponašaju prema njoj i ismijavaju je. Ona nije na toj razini da može procijeniti što smije ili što ne smije učiniti. Želi se svidjeti drugima i želi imati prijatelje. Ja to razumijem, ali sad, što je - tu je, rezignirano priča muškarac koji se nada da je ovo situacija koju će ubrzo ostaviti za sobom te da će njegova jedinica po završetku škole pronaći posao i započeti koliko-toliko normalan život.

Zatražili smo i komentar nadležnog Centra za socijalnu skrb, no do zaključenja ovog izdanja nisu nam odgovorili. Ni u policiji nam nisu htjeli reći ništa pravdajući se zaštitom identiteta maloljetnika.

Naše sugovornice iz škole koju djevojka pohađa ističu kako već dugo upozoravaju na kontradiktorne zakone koji njihove učenike, unatoč intelektualnim teškoćama, smatraju jednakima svojim vršnjacima nakon što navrše 18 godina, iako većina nema tih sposobnosti.

Tako i u ovom slučaju tek s punoljetnošću žrtve roditelji mogu tražiti vještačenje kojim bi se utvrdila poslovna sposobnost djevojke i eventualno skrbništvo.

Upravo zbog takvog, nedorečenog zakona, djeca s intelektualnim teškoćama na pragu punoljetnosti često su na meti prevaranata ili nasilnih vršnjaka, a u slučaju prekršaja koji čine nesvjesni svojeg djela pred zakonom moraju odgovarati kao da su bez ikakvih teškoća.