Djevojku oteo i silovao farmer: Uspjela pobjeći i pozvati pomoć

Belgijku Davine Arckens (24) oteo je i silovao farmer Gene Charles Bristow 2017. u Australiji. Djevojka je uspjela pobjeći i pozvati policiju, muškarac je uhićen, a ona je sve o stravičnom događaju ispričala u australskoj TV emisiji 60 minute, piše The Sun.

Davine je bila na putovanju Australijom. Stajala je na autobusnoj stanici kad joj je stao farmer Gene. Ponudio joj je prijevoz te je odveo na svoje imanje u mjesto Meningie, 140 kilometara sjeveroistočno od grada Adelaide.

Zaprijetio joj je lažnim pištoljem i odveo je u svinjac gdje ju je silovao. Potom ju je vezao i ostavio, a on je otišao kući svojoj obitelji, ženi i sinu koji nisu slutili da Gene krije jezivu tajnu.

Djevojka se uspjela izvući iz lanaca i doći do torbe s laptopom i prijenosnim uređajem za WiFI. Poslala je nekoliko poruka prijateljima koji su odmah alarmirali policiju. Nije mogla pobjeći iz zaključane štale pa se ponovno vezala i nadala se da će policija brzo stići.

- Rekla sam im da me farmer pokupio crvenim kamionetom, da me jako strah i da ima pištolj. Opisala sam mjesto na kojem se otprilike nalazim i most koji sam putem vidjela - ispričala je Davine. Baterija na mobitelu joj se ispraznila pa nije znala hoće li je policija uspjeti pronaći uz pomoć signala.

Foto: screenshot/

Njen prijatelj Echo Wang jedan je od prvih koji je dobio poruku i odmah je alarmirao sve hitne službe. Policija je brzo stigla, uhitila muškarca koji je kasnije osuđen na 18 godina zatvora zbog otmice, napada i silovanja.