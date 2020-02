Dnevnik Hrvata s koronom: U sobi sami mjerimo temperaturu

Zvoni nam portafon oko sedam sati. Sestre nas tako bude jer moramo mjeriti saturaciju, puls i temperaturu. Radosna vijest, toplomjer prvi put pokazuje da nemam temperaturu.

Opisao nam je tako početak dana prvi oboljeli Hrvat od korona virusa. Zagrebački blizanci sad su zajedno u karanteni, a dan im se svodi na odmor, mjerenje temperature, ujednačene objede i šetnje od zida do zida male sobe. Samo jedna misao prisutna je, kažu, cijeloga dana - da što prije ozdrave i vrate se svojoj rutini.

- Kad ste non-stop zatvoreni, izgubite pojam o vremenu pa ste me zatekli s pitanjem kako nam doslovce izgleda dan - kaže nam dobro raspoloženi prvi pacijent, blizanac koji se koronom zarazio na utakmici Lige prvaka u Milanu prošlog tjedna. Dan mu je počeo dobrim vijestima - prvi put bez temperature, no kasnije se opet lagano povisila...

Doručak im je uobičajen, no uz to im stiže i terapija - dvije tablete koje inače koriste i oboljeli od HIV-a. Liječnici navode kako se vjeruje da oni mogu pomoći oboljelima od novog korona virusa.

- Ujutro je prisutan dežurni liječnik kojemu preko portafona javimo brojke. Saturacija, koju sam spomenuo, mjerenje je zasićenosti tijela kisikom. To izmjeri isti aparat koji mjeri i puls, sa stavlja se kao kvačica na prst. Za tri sekunde izbaci brojeve. Potom s običnim toplomjerom mjerimo temperaturu pa sve tri brojke na portafon izgovaramo liječniku. Nakon toga nam javljaju da će otključati vrata i ostaviti nam doručak. Potom ga ostave ispred vrata te se oni odmaknu, a mi ga preuzimamo. Vrata se zatim ponovno zaključavaju - opisuje nam detaljno proceduru zaraženi Zagrepčanin. Kaže da im je hrana u bolnici prilično dobra.

- Nemamo primjedbe. Ujutro se jede kruh s nekim sirnim namazom ili putar i med. Nakon doručka se opet odmaramo - rekao je. Jutro bez temperature posebno ga je razveselilo.

- Nažalost, nije dugo potrajalo. Već na drugome mjerenju oko podneva imao sam temperaturu 37,5. Nekako sam se ujutro ponadao da se neće vratiti, no što je tu je - kaže iskreno pacijent. Ručak im je oko 12.30 sati te je procedura ista kao i za doručak, samo što uz juhu, ćufte, pire ili oslić s krumpirom (što su dosad jeli) dobiju i pudinge obogaćene proteinima.

- Tako nam i uz večeru daju shakeove pune proteina. Ako trebamo nešto dodatno, javimo im putem portafona. Imamo i kontakte liječnika i ostalog osoblja koje možemo pozvati u svakom trenutku - pojasnio je. Pitali smo mogu li naručivati hranu izvana i jesu li to već radili.

Mogu naručiti izvana, ali ne bilo što

- Možemo, s time da ne možemo naručiti što god. Dopušteni su keksi, slatkiši i slične namirnice, ali nam, recimo, ne smiju dostaviti hranu koje netko doma skuha. Kako nam je majka u kućnoj izolaciji, zvali smo prijatelje koji su nam nosili što smo htjeli. Koliko mi je poznato, to ostave pred bolnicom, a onda protokol odradi svoje s dezinfekcijom. Do nas to dođe kad i večera u već opisanoj proceduri - dodao je. Jednom na dan pod punom opremom u sobu im ulazi dežurni liječnik da provjeri kako se osjećaju.

- Uvijek s nama porazgovaraju, ohrabruju nas i ulijevaju nam povjerenje. Zaista su svi ovdje prema nama uslužni i brižni - kaže.

Opisao nam je i o čemu je razmišljao kad je doznao da je pozitivan na koronu.

- Iskreno, cijelo vrijeme sam se osjećao prilično dobro i nisam se bojao ni u jednom trenutku. Nisam paničario ni razmišljao kao ‘pa ljudi umiru od toga’, jer naprosto nisam bio loše. Nisam imao niti imam ikakve respiratorne probleme, ne kašljem, ne boli me grlo, pluća su mi čista. No brinuo sam se za mamu, bake, djedove, kolege u tvrtki - priča nam ovaj mladić. Molio je da ispravimo netočne navode koji se šire medijima.

- Pratimo sve što se piše i javlja vezano za koronu pa sam negdje vidio da je objavljeno kako je majka moje djevojke doktorica koja me prva pregledala i da ona ima simptome. Dakle, to nije istina. Majka djevojke jest doktorica, no nisam je vidio niti me ona pregledavala niti ima simptome - dodao je. Djevojka koja je bila s njim u Milanu, u koji su putovali autobusom, dvaput je testirana i oba nalaza su negativna. Dok je on bio na stadionu, ona ga je čekala u apartmanu.

- Ona nema simptome niti temperaturu, osim što joj se malo digla od stresa kad sam joj javio da sam zaražen - rekao je pacijent. Prijatelji i kolege mu se stalno javljaju te mu pomažu kratiti vrijeme i odagnati malo misli od korone. No virus je ipak top tema pa smo pretpostavili da se i šale na račun korone.

'Brat i ja sve zajedno prolazimo'

- O da, dosjetljivi su svi, smislili su nebrojeno viceva. Jedni mi pišu da mora da sam nešto gadno zaribao kad nisam uspio curu zaraziti. Drugi kažu da je kriv Dinamo, jer da nije primio dva gola od Šahtara, ja ne bih završio u Milanu. Ma ima toga - dodaje nasmijano. S bratom blizancem, kaže, prolazi sve životne nedaće.

- Cijeli život smo skupa i prolazimo sve skupa, samo nas je nakratko odvojila korona. No ne zadugo - rekao je. Kako je ovo tek jedan u nizu problema koji prolaze zajedno, pitali smo čega se na prvu sjeti kad su nedaće s bratom na tapeti pa kaže: “Pa od vrtića do fakulteta. Zajedno smo i studirali pa smo i sve probleme oko ispita zajedno prolazili”. Otkrio nam je i da brat ima djevojku, no ona nije u opasnosti od zaraze. Bila je na putu pa se nisu vidjeli.

