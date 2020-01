Na predsjedničke izbore dosad je izašlo 191.000 građana više!

Nastavila se veća izlaznost u drugom krugu predsjedničkih izbora. Državno izborno povjerenstvo je objavilo da je do 16.30 na birališta izašlo 43.52% posto birača.

Ova izlaznost znači da je glasalo oko 191.000 građana više nego prije dva tjedna. Ipak, naspram drugog kruga prije pet godina, na birališta je izašlo 173.216 birača manje!

U inozemstvu je izašlo skoro 10.000 birača više do 16.30 sati. Glasalo ih je 40.134, što je skoro brojka koja je prije dva tjedna ukupno glasala do 19 sati. Najveći porast je u Bosni i Hercegovini. Tamo je do 16.30 glasovalo čak 28.327 birača, skoro devet tisuća više nego prije dva tjedna.

U prvom krugu predsjedničkih izbora prije dva tjedna, do 16.30 je glasovalo 38,8 posto birača, dok je prije pet godina u drugom krugu kada su se za Pantovčak borili Ivo Josipović i Kolinda Grabar Kitarović izlaznost bila visokih 48,23 posto.

Tema: Predsjednički izbori